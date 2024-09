Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im August '24

August begann mit einem Paukenschlag und massiven Kursverlusten. Eine überraschende und deutliche Derbegann mit einem Paukenschlag und massiven Kursverlusten. Eine überraschende und deutliche Zinsanhebung durch die Bank of Japan sorgte für Panik , da US-Anleger jahrelang mit sog. 'Carry Trades' viel Geld verdient haben und sich die hieraus resultierenden Gewinne innerhalb kürzester zeit aufgelöst haben. Im Wesentlichen resultieren die Gewinne aus der Zinsdifferenz zwischen den negativen Zinsen in Japan und den deutlich höheren in den USA. Die Differenz bleibt bestehen, schrumpft nun aber absehbar. Nach dem ersten großen Schock haben sich die Gemüter wieder beruhigt und der Verstand das Ruder übernommen. Rational gesehen ist bisher noch gar nicht viel passiert. Die Entwicklung muss im Auge behalten werden und die Anleger haben noch reichlich Zeit, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen.





Insofern richtete sich bald der Fokus wieder auf die laufende Earnings Season und auf die Fed. Diese hat Ende August deutlich gemacht, dass die Inflationsentwicklung ihrem Zielwert von 2 % recht nahe kommt und sie ihren Blick nun verstärkt auf den inzwischen schwächelnden US-Arbeitsmarkt legen wird. Eine erste Zinssenkung in den USA bereits im September ist nun sehr wahrscheinlich und die Diskussion spinnt sich nun vor allem darum, ob es 0,25 % sein werden und eine weitere Senkung noch in 2024, oder ob die Fed gleich mit 0,5 % startet - was dann allerdings auch als Panikreaktion der Notenbank interpretiert werden könnte...