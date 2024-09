Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Uzin Utz SE

ISIN: DE0007551509



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.08.2024

Kursziel: 62,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



HIT-Feedback: Hohe Qualität zum Discount-Preis



Die Uzin Utz SE hat sich am 21. August erstmals auf den Hamburger Investorentagen präsentiert. Durch die offene Kommunikation des Managements sowie das rege Investoreninteresse sehen wir uns in der positiven Sicht auf die Equity Story bestätigt.



Langfristig positiver Trend: In seiner HIT-Präsentation betonte CFO Christian Richter die langjährige erfolgreiche Entwicklung des Komplettanbieters für Bodensysteme. Neben der seit Jahrzehnten etablierten Präsenz in den Kernmärkten Deutschland, Niederlande und Schweiz (H1/24: ca. 66% v. Umsatz) leisten auch die Wachstums- (ca. 24%) und Aspirantenmärkte (ca. 10%) inzwischen einen nennenswerten Umsatzbeitrag. Vor diesem Hintergrund konnten die Konzernerlöse von 2013 bis 2023 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 8,3% gesteigert werden. Bis 2022 lag die CAGR sogar bei knapp 10% und das vergangene GJ 2023 bedeutete mit einem Rückgang von 1,6% yoy die einzige Delle im ansonsten kontinuierlichen Wachstumspfad. Hintergrund dessen waren die Folgen des Ukraine-Kriegs bzw. des Zinsschocks für den Bau, sodass das zuvor aufgestellte Mittelfristziel eines Umsatzes von >550 Mio. EUR bis 2025 laut Vorstand nun schwierig zu erreichen sein dürfte. Für 2024 wurde indes die Guidance eines konstanten Umsatzes bei einem leichten Anstieg des EBITs bestätigt. Für 2025 ff. gehen wir in Anbetracht der gezeigten Resilienz von einer neuen Wachstumsphase aus.



Des Weiteren bezeichnete der CFO das ebenfalls mit der Konzernstrategie Passion 2025 verbundene Profitabilitätsziel einer EBIT-Marge >8% als 'gut erreichbar'. In H1/24 wurde trotz aller Widrigkeiten im Markt eine Marge von 8,2% (Vj.: 7,1%) erzielt, was sich auf die zahlreichen Initiativen zur Kostenstabilisierung zurückführen lässt. Auch bei den übrigen strategischen Konzernzielen (5% zusätzlicher Umsatz durch neue Produkte vs. 2020, 90% Weiterempfehlungsrate, 25% Reduktion klimaschädlicher Emissionen) sieht der Vorstand das Unternehmen auf Kurs. Im Ausblick unterstrich Herr Richter den Anspruch, weiterhin eine Outperformance des Marktes vorzuweisen. Dazu beitragen sollen u.a. die starke Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit durch CO2-arme Produkte, Investitionen in neue Technologien zur Automatisierung auf der Baustelle, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und nicht zuletzt eine chancenreiche M&A-Pipeline mit inzwischen wieder vertretbaren Multiples.



Bewertung historisch niedrig: Die überzeugende Entwicklung von Uzin Utz inmitten der gegenwärtigen Baukrise wird u.E. vom Markt aufgrund des schwachen Sentiments für den übergeordneten Bausektor nach wie vor unzureichend gewürdigt. So rangiert die Aktie mit Blick auf das EV/EBIT-Multiple aktuell nur unweit ihres 10-Jahres-Tiefs (6,8x), während im Mittel ein Multiple von 12,4x zugestanden wurde.



Legt man diesem unsere diesjährige EBIT-Prognose (37,0 Mio. EUR) zugrunde, so ergibt sich ein fairer Wert je Aktie i.H.v. rund 78,00 EUR, der noch deutlich oberhalb unseres DCF-basierten 12-Monats-Kursziels liegt. Dies verdeutlicht u.E. zum einen, dass unser derzeitiges Bewertungsmodells mit einem mittelfristigen Umsatzwachstum 2024-2030e von 4,3% bzw. einer durchschnittlichen EBIT-Marge von 7,8% im selben Zeitraum sehr defensiv angelegt ist, und dass zum anderen die Aktie noch weitaus mehr Upside-Potenzial aufweist, sobald der Sektor insgesamt an Dynamik gewinnt und sich die Visibilität für nachhaltig profitables Wachstum erhöht.

Fazit: Wir betrachten Uzin Utz als ein absolutes Qualitätsunternehmen, dessen Aktie zurzeit zu einem historischen Discount-Preis erworben werden kann. Der Auftritt des Managements beim 12. HIT dürfte der Auftakt für eine zukünftig verstärkte IR-Arbeit gewesen sein, sodass wir der Überzeugung sind, dass die Attraktivität der Equity Story von Nebenwerte-Investoren nun sukzessive stärker wahrgenommen wird. Folglich bekräftigen wir die Kaufempfehlung und das Kursziel von 62,00 EUR.



