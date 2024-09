Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Masterflex SE

ISIN: DE0005492938



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.08.2024

Kursziel: 15,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach, Miguel Lago Mascato

HIT-Feedback: Industrieerholung als möglicher Kurstreiber

Masterflex war in Person von CFO Mark Becks auf den 12. Hamburger Investorentagen (HIT) vertreten, die in der vergangenen Woche stattfanden. Bereits Anfang August konnte das Unternehmen mit überwiegend positiven Q2-Ergebnissen überzeugen (siehe Comment vom 07. August 2024), in denen insbesondere die anhaltende Kostendisziplin hervorstach.

Konjunkturelle Rahmenbedingungen im Fokus: Nach der Vorstellung des Unternehmens sowie der Anwendungsgebiete von Spezialschläuchen aus dem Hause Masterflex sprach der Finanzvorstand über die aktuelle Unternehmenslage in einer konjunkturell anspruchsvollen Situation. Diese Rahmenbedingungen spiegeln sich auch im ifo-Geschäftsklima für das verarbeitende Gewerbe und dem für Masterflex relevanten Subsektor der Vorleistungsgüter wider. Nach einem deutlichen Einbruch zu Beginn der Corona-Pandemie verzeichneten zyklische Industrieunternehmen in den Folgejahren einen signifikanten Aufschwung, ausgelöst von Nachholeffekten und einer höheren Bevorratung vieler Unternehmen, um die Abhängigkeit von den globalen Lieferketten zu verringern. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs lagen hingegen beide Indikatoren fast vollständig im negativen Bereich.



[Grafik]



Deutliches Potenzial bei Erholung der Industrie: Masterflex wies in den vergangenen Jahren aufgrund des Exposures in den zyklischen Endmärkten Europas eine hohe Korrelation mit der Stimmung in der Industrie auf (teilweise mit Verzögerung), konnte das schwache Industrieklima jedoch durch eine positive Entwicklung in den nicht-zyklischen Segmenten (MedTech, Luftfahrt, Life Science) teilweise ausgleichen und in Q2/24 nach vier rückläufigen Quartalen wieder ein positives Top Line-Wachstum erzielen. Sollte sich das Industrieklima in den kommenden Jahren jedoch signifikant erholen, erwarten wir auch für den Spezialschlauchhersteller wieder Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich.

Fazit: Masterflex überzeugt auch in der aktuellen konjunkturellen Schwächephase und kann bei stabilem Umsatz die Kostenstruktur verbessern (EBIT-Marge H1/24: 14,3%, +1,8PP yoy). Diese Leistung wurde zuletzt auch vom Kapitalmarkt honoriert (Aktie +34,6% YTD), wenngleich u.E. vor allem eine Konjunkturerholung einen positiven Treiber darstellen würde. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei konstantem Kursziel i.H.v. 15,00 EUR.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30689.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1979101 02.09.2024 CET/CEST



°



Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 10,70EUR auf Tradegate (02. September 2024, 08:02 Uhr) gehandelt.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 15,00 Euro