Jefferies senkt Ziel für Schott Pharma auf 31,80 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 32,80 auf 31,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal kürzte Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2026 um bis zu drei Prozent. Es stelle sich die Frage, ob das diesjährige Wachstum des Verpackungszulieferers für die Pharmaindustrie zu Lasten des nächsten Jahres gehe./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2024 / 16:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2024 / 19:00 / ET