Trotz Fortschritten im Ausbau Fördermittelbedarf von bis zu 3,9 Mrd. EUR für den Vollausbau (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Gemeinsam mit dem Ministerium des Inneren, für

Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg hat MICUS eine neue Studie

vorgestellt, welche die Versorgungslage mit Glasfaser, die eigenwirtschaftlichen

Ausbaupotenziale und den verbleibenden Fördermittelbedarf zur Erreichung der

flächendeckenden Gigabitversorgung im gesamten Bundesland untersucht. Dabei legt

die Studie einen Schwerpunkt auf die Veränderungen über die letzten zwei Jahre

und baut auf der ursprünglichen Untersuchung von 2022 auf.



Die Ergebnisse sind klar: Trotz des eigenwirtschaftlichen Ausbaus und der hohen

Förderpartizipation der letzten Jahre wird auch unter Berücksichtigung der

erwarteten Ausbauaktivitäten ein erheblicher Förderbedarf von bis zu 3,9 Mrd.

EUR verbleiben. Zwar konnten umfangreiche eigenwirtschaftliche Projekte tausende

neue Glasfaseranschlüsse ergänzen und die Glasfaserquote in Baden-Württemberg

auf 23,8 % steigern - während der Wert 2022 noch unter 12% lag. Jedoch führen

Kostensteigerungen im Ausbau, eine weiterhin zurückhaltende Kundennachfrage und

ein volatiles Marktgeschehen dazu, dass ein Vollausbau ohne Förderung weiterhin

nicht gesichert ist.





Netzbetreiber, Tiefbauer, Generalunternehmer sowie Kreise und Kommunen sehensich wachsenden Unsicherheiten gegenüber, seien es steigende Tiefbaukosten,Insolvenzen, eine sich verändernde Investitionsbereitschaft von Investoren oderunklare Förderziele. In der Konsequenz verbleibt eine hohe Anzahlförderbedürftiger Adressen in Baden-Württemberg - bis zu 248.000, rund 9% allerAdressen im Bundesland. Die Kosten für deren Erschließung wurden mittels einervon MICUS für das gesamte Land Baden-Württemberg durchgeführten FTTB-Netzplanungund basierend auf aktuellen Kostensätzen des Tiefbaus und derMaterialbeschaffung ermittelt. Unter Fortführung der aktuellen Förderkulisse vonBund und Land ergibt sich bei einem landesseitigen Kofinanzierungsanteil von 40% ein Fördermittelbedarf von rund 1,55 Milliarden Euro, bei einem Gesamtbedarfvon rund 3,9 Milliarden Euro.Die Studienautoren Herr Andreas Mescheder und Herr Andreas Spiegel von der MICUSStrategieberatung GmbH beantworten die wichtigsten Fragen zu denStudienergebnissen:Frage: Baden-Württemberg ist ein wohlhabendes Land, was sich redlich um dieDigitalisierung bemüht. Offenbar gibt es trotzdem noch einiges zu tun. Wie istes um die aktuelle Versorgungslage bestellt??Andreas Mescheder: Baden-Württemberg ist ein flächenmäßig großes Bundesland mitverschiedensten Herausforderungen - es war uns daher wichtig, mit einer Analyseder Versorgungslage und einer darauf aufbauenden Planung über das gesamteBundesland eine detaillierte Bestandsaufnahme zu leisten. Dabei werden folgende