Global Fintech Fest 2024 zeigt ein breites Spektrum an Innovationen

MUMBAI, Indien, 2. September 2024 /PRNewswire/ -- Der indische Minister für Handel und Industrie, Piyush Goyal, sagte am Freitag, dass sich das indische Fintech-Ökosystem zu einer Brutstätte für Innovationen entwickelt hat. In seiner Rede auf dem Global Fintech Fest 2024 in Mumbai sagte er: „Da unser Land auf dem Weg ist, die drittgrößte Volkswirtschaft zu werden, beruht die Erfolgsgeschichte eines entwickelten Indiens auf der wunderbaren Arbeit des Fintech-Sektors."

Das Global Fintech Fest (GFF) 2024 wurde vom Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY), dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, dem Abteilung für Finanzdienstleistungen (Department of Financial Services – DFS), der Reserve Bank of India (RBI) und der Behörde für Internationale Finanzdienstleistungszentren (International Financial Services Centres Authority –IFSCA) veranstaltet. Die Konferenz wurde gemeinsam vom Payments Council of India (PCI), der National Payments Corporation of India (NPCI) und dem Fintech Convergence Council (FCC) organisiert.

Das GFF 2024 bot über 1000 Redner aus 70 Ländern, mehr als 350 Sitzungen, über 60 Produkteinführungen, mehr als 300 Aussteller und zog an den drei Tagen 100 000 Besucher an.

Das Global Fintech Fest (GFF) 2024, eine der weltweit größten Fintech-Veranstaltungen, ging hier am Freitag, den 30. August zu Ende und präsentierte neue Chancen sowie Probleme in diesem Sektor. Auf der dreitägigen Veranstaltung, die bereits zum fünften Mal stattfand, trafen sich politische Entscheidungsträger, Regulierungsbehörden, Zentralbanker, Branchenführer und Akademiker aus aller Welt, um die Zukunft der Finanztechnologie zu erkunden, die in diesem Jahr unter dem Motto „Blueprint for the Next Decade of Finance: Responsible AI | Inclusive | Resilient", was soviel wie „Blaupause für das nächste Jahrzehnt der Finanzwelt: Verantwortungsvolle KI | Inklusion | Resilienz" bedeutet,

In seiner Grundsatzrede auf der Konferenz sagte Herr Shaktikanta Das, Gouverneur der Reserve Bank of India: „Indien ist heute eine schnell wachsende Wirtschaft, ein wirtschaftliches Kraftzentrum mit einer zunehmend technikaffinen Bevölkerung. Der indische Finanzsektor hat einen bemerkenswerten Wandel erlebt, der unter anderem durch den FinTech-Sektor vorangetrieben wurde."