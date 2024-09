Arabische Kulturen, Europa, UNO

Wien (ots) - 2.9.2024: neue Video Podcasts auf dem INST ChannelVia INST Channel (https://www.youtube.com/@ChannelINST/playlists) wurden heutezwei neue Video Podcasts zugänglich gemacht: Martin Luther und der Islam(https://www.youtube.com/watch?v=LYXts7lrkGg) (Reihe: Aufklärung in Ost undWest) und Die Rolle Ägyptens und der arabischen Welt in heutigen globalenEntwicklungen (https://www.youtube.com/watch?v=ga8d9Ki_eQs) (Reihe: SpecialLectures (https://www.inst.at/at/special-lectures-2023-2024/) im Vorfeld von G20Gipfeln und der Zukunftskonferenz der UNO am 22./23.9.2024).Das INST (https://www.inst.at/) wurde am 14.11.1994 von einer Gruppeinternationaler WissenschafterInnen in Wien gegründet. Die Koordination alsWissenschaftlicher Direktor wird seither von Herbert Arlt(https://www.arltherbert.at/chronologie-taetigkeiten/) wahrgenommen.Vizepräsidentin ist Ass.Prof.in Dr.in Rania Elwardy (Kairo). Sie engagiert sichseit 2011 für Jura Soyfer mit wissenschaftlichen Beiträgen (https://www.inst.at/trans/19/die-regionale-und-transregionale-oeffentlichkeit-von-soyfers-werk/) ,aber auch durch die Ermöglichung einer Theaterproduktion ( "Vineta" in Arabisch(https://www.youtube.com/watch?v=IjeDGahVrxg&list=PL2YkvO3ObBNayZpydNfL2c_TEZD_MmA_P&index=2) ).Im Zentrum der Forschungen des INST steht das Verbindende der Kulturen(https://www.inst.at/burei/CBand1.htm) . Der INST Channel ist nachWeltkonferenzen mit bis zu 7.000 Beteiligten aus über 100 Ländern ein neuesFormat, wissenschaftliche Ergebnisse zugänglich zu machen.Pressekontakt:INSTWiss.Dir.Dr. Herbert ArltTelefon: +436765364912E-Mail: mailto:arlt@arltherbert.atWebsite: https://www.inst.at/at/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175977/5855191OTS: Herbert Arlt