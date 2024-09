Löst eine Zinssenkung der Fed einen Crash aus?

Wir starten heute in den September. Sowohl hierzulande als auch überm großen Teich ist der 9. Monat des Jahres an der Börse kein gutes Pflaster für Anleger. Im Durchschnitt hat der deutsche Leitindex seit 1959 1,82 Prozent verloren. Die Bilanz im Dow Jones sieht auch nicht viel besser aus. Seit 1960 hat der Dow Jones im September im Durchschnitt 0,9 Prozent eingebüßt.

Es gibt zwei Gründe, warum dieses Jahr der September nicht der schlechteste Börsenmonat des Jahres werden könnte - die US-Präsidentschaftswahlen und die Zinsentscheidung der Fed. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, die alle guten Aussichten über den Haufen werfen könnte.

Die Statistik besagt, dass der Dow Jones in Wahljahren gut unterwegs ist. So klettert der amerikanische Leitindex in Jahren, in denen zur Abstimmung gebeten wird, durchschnittlich um 7,1 Prozent zulegt. Das beinhaltet, dass sich der Dow im September in einer Spanne von auf der Stelle treten bis leicht zulegen bewegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Dow das Jahr im Plus beendet, liegt bei 66 Prozent.

Fed gibt die Richtung vor

Nachdem der PCE-Index Freitag leicht besser ausgefallen ist als erwartet, scheint eine Zinssenkung der amerikanischen Notenbank im September beschlossene Sache. Jerome Powell hatte einen solchen Schritt ja auch schon auf dem Notenbänkertreffen in Jackson Hole angedeutet. Die einzige Frage, die noch offen ist: Wird die Fed einen kleinen oder großen Zinsschritt präsentieren?

US-Arbeitsmarktbericht könnte alles auf den Kopf stellen!

Bislang waren die Aussichten auf fallende Zinsen der Treibstoff für die Märkte. Jetzt steht die Zinssenkung vor der Tür und könnte vom Markt negativ aufgenommen werden, besonders wenn die Fed einen großen Zinsschritt vornimmt.

Nachdem das amerikanische Amt für Arbeitsmarktstatistiken die Zahl von neu geschaffenen Arbeitsplätzen im August um 818.000 Stellen nach unten korrigierte, hat sich das Blatt etwas gewendet. Die US-Behörde korrigiert die Zahlen zwar regelmäßig, aber die größte Korrektur seit 2009 hat Sorgen um den Zustand der US-Wirtschaft ausgelöst.

Die Zahlen zeigen, dass sich die US-Wirtschaft nicht so robust entwickelt hat wie bislang angenommen. Jetzt keimt so langsam die Angst auf, dass die Fed zu spät mit Zinssenkungen beginnt. Würde Jerome Powell jetzt einen großen Zinsschritt verkünden, also eine Senkung um 0,5 Prozent, dann könnten die Marktteilnehmer noch mehr befürchten, dass die amerikanische Notenbank zu spät kommt und es schlechter um die amerikanische Wirtschaft bestellt ist als bislang angenommen.Sollte es so kommen, dann würde der September seinem Ruf zumindest kurzfristig gerecht werden und mal wieder Angst und Schrecken unter den Anleger verbreiten.

Daher ist der US-Arbeitsmarkt am kommenden Freitag schon im Vorfeld wichtiger eingeschätzt worden als der PCE-Index von vergangenen Freitag. Sollte er weitere Sorgen um die amerikanische Wirtschaft wecken, dann könnte es an den Märkten wieder etwas turbulenter werden.

Bislang galt: Gute US-Arbeitsmarktdaten sind schlecht für eine Zinssenkung und schlecht für die Märkte. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Freitag gilt: Gute US-Arbeitsmarktdaten sind gut für die Märkte, da sie die Sorgen um die US-Wirtschaft senken.

Dass der September dieses Jahr nicht für Unruhe im Depot der Anleger sorgt, ist keine ausgemachte Sache. So sehr die erste Zinssitzung der Fed herbeigesehnt wurde, so sehr birgt sie auch den Sprengstoff, die Märkte abstürzen zu lassen.

Wer sich vor einem solchen Szenario schützen möchte, der sollte die riskanten Werte gegen starke Dividenden-Titel wie Münchener Rück oder Swiss Re austauschen.

Zudem empfiehlt die Bank of Amerika, die mit einem ähnlich Szenario rechnet, Short-Derivate auf dem S&P 500.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

