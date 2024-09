Wettstreit um Cloud-Dienste in Asien: Blackstone will sich AirTrunk angeln!

Blackstone setzte sich gegen ein Konsortium durch, das aus IFM Investors, DigitalBridge Group, Global Infrastructure Partners und Silver Lake Management bestand. Der Markt für Cloud-Dienste in Asien zeigt ein starkes Wachstum, insbesondere seit KKR & Co. vergangenes Jahr eine 20-prozentige Beteiligung am Rechenzentrumsgeschäft von Singapore Telecommunications erwarb. Bereits 2020 gründete Blackstone seine erste eigene Plattform für diesen Sektor in Asien.

Macquarie investiert seit Jahren in digitale Infrastrukturen und ist ein bedeutender Akteur in diesem Bereich. Die Investitionen von Macquarie Asset Management in AirTrunk werden seit 2019 von Ani Satchcroft und Ben Way geleitet.

AirTrunk betreibt Rechenzentren in Australien, Singapur, Hongkong, Japan und Malaysia. 2020 übernahm eine von Macquarie geführte Gruppe die Kontrolle über das Unternehmen, das damals mit rund 3 Milliarden australischen Dollar bewertet wurde.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion