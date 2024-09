Sixt mit potenzieller Umkehrformation

Seit dem Rekordhoch von 96,50 Euro aus November 2021 blickt das Sixt-Papier auf einen intakten Abwärtstrend zurück, hierbei fielen die Notierungen bis Oktober 2022 auf 45,70 Euro zurück. Eine anschließende Erholungsbewegung reichte an 81,10 Euro, seit Mai letzten Jahresheft herrscht aber wieder ein mittelfristiger Abwärtstrend und drückte die Notierungen im August in die Nähe der 2022‘er Tiefs abwärts. Betrachtet man jetzt lediglich die Kursentwicklung seit Anfang Juni dieses Jahres, erinnert der Kursverlauf stark an eine inverse SKS-Formation, deren rechte Schulter sich derzeit noch im Aufbau befindet.

Chance auf Trendwechsel