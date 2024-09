Bayer: Bedeutender Meilenstein!

Am Montag steht die Bayer-Aktie aufgrund der ausführlichen Ergebnisse einer Studie zum Medikamentenkandidaten Finerenon, einem möglichen Behandlungsmittel gegen Herzinsuffizienz, im Fokus von Marktbeobachtern. Analyst James Quigley von Goldman Sachs äußerte, dass die Daten solide und konkurrenzfähig genug für eine Marktzulassung seien.

Die Goldmänner haben in der Folge ihre neutrale Bewertung für die Bayer-Aktie mit einem Kursziel von 30 Euro bestätigt. Analyst James Quigley kommentierte, dass Finerenon angesichts der Ergebnisse der "Finearts-HF"-Studie konkurrenzfähig für die Behandlung von Herzinsuffizienz erscheine. Quigley prognostiziert einen Jahresspitzenumsatz von 2,3 Milliarden Euro, der innerhalb von sieben Jahren durch stetiges Wachstum erreicht werden könnte, möglicherweise sogar schneller

Auf dem ESC-Kardiologenkongress in London, der am Sonntag stattfand, präsentierte Bayer die Ergebnisse zu Finerenon, welches unter dem Markennamen Kerendia vertrieben wird, und strebt nun die Zulassung zur Behandlung von Herzinsuffizienz an. Jo Walton von der UBS ist ebenfalls der Ansicht, dass eine Zulassung wahrscheinlich ist. Die UBS hat ihre Einstufung für Bayer bei "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.

Die US-Bank JPMorgan hat ein Kursziel von 34 Euro beibehalten. Laut Analyst Richard Vosser dürfte sich eine Zulassung des Medikaments positiv auf den Aktienkurs auswirken.

Die Bayer-Aktie reagierte vorbörslich zunächst mit leichten Aufschlägen auf die Analystenkommentare und notierte bei 28 Euro, bevor sie leicht ins Minus drehte.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 28,03EUR auf Tradegate (02. September 2024, 11:12 Uhr) gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





