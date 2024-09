25 0 Kommentare Amtsgericht: Insolvenzverfahren für FTI Touristik und BigXtra eröffnet

Das Amtsgericht München hat am 01. September 2024 die Insolvenzverfahren über die FTI Touristik GmbH und die BigXtra Touristik GmbH eröffnet. Rund 700 Mitarbeiter haben bereits Kündigungen erhalten, während ein Drittel der Mitarbeiter neue Arbeitsplätze gefunden hat. Insolvenzverwalter Axel Bierbach rechnet mit etwa 350.000 Forderungsanmeldungen, hauptsächlich von Kundengläubigern. Es bestehen keine Fortführungsaussichten für den Geschäftsbetrieb des Konzerns als Ganzes, das Reisegeschäft wurde eingestellt. Der Verkauf von Unternehmensbeteiligungen hat bereits mehrere hundert Arbeitsplätze in den Tochtergesellschaften gesichert. Gläubiger können ihre Forderungen zur Insolvenztabelle anmelden, wobei die Rückerstattung über den Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) priorisiert werden sollte.



In einer dramatischen Wende für die Reisebranche hat das Amtsgericht München die Insolvenzverfahren für FTI Touristik GmbH und BigXtra Touristik GmbH eröffnet.

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.