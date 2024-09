In der Krise: Lässt Intel jetzt Deutschland fallen?

Vorstand will Aktionsplan vorlegen

Zum Wochenauftakt macht nun ein neuer Bericht über die möglichen nächsten Schritte des Unternehmens die Runde. Demzufolge könnte sogar das in Magdeburg geplante Mega-Werk auf Eis gelegt werden – trotz Milliardenzusagen der Bundesregierung.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, will der Vorstand um CEO Pat Gelsinger dem Verwaltungsrat in den kommenden Wochen ein Aktionsplan vorstellen. Dieser soll laut Insidern neben dem Verkauf von Unternehmensteilen auch eine drastische Reduzierung der Investitionskosten vorsehen.

Chip-Werk in Magdeburg vor dem Aus?

Zum Verkauf könnte beispielsweise die defizitäre Chip-Sparte Altera stehen, die 2015 für knapp 17 Milliarden US-Dollar erworben wurde und der Hauptkonkurrent von Xilinx ist, das inzwischen zum Erzrivalen AMD gehört. Am Kauf der Sparte ist offenbar Marvell interessiert, das am vergangenen Donnerstag sein Quartalsergebnis präsentiert hatte.

Außerdem gilt es laut Reuters als wahrscheinlich, dass Intel seine geplanten Investitionen in Höhe von vielen Milliarden US-Dollar zurückfahren wird. Nachdem das in Israel geplante Chip-Werk bereits geplatzt ist, könnte nun auch der Standort in Magdeburg dem Rotstift zum Opfer fallen. Hier hatte das Unternehmen bislang mit einem Investitionsvolumen von 32 Milliarden US-Dollar gerechnet, wovon die Bundesregierung Mittel in Höhe von rund 7 Milliarden Euro zugesagt hatte.

Aktie könnte Gap-Close starten ...

Nach dem Bekanntwerden möglicher Restrukturierungsmaßnahmen ging die Aktie von Intel am Freitag mit Kursgewinnen von fast 10 Prozent aus dem Handel. Ein Schlusskurs von 22,07 US-Dollar bedeutete den höchsten Stand seit dem Crash der Aktie am 02. August.

Am Montag findet aufgrund des Labour Day in den USA kein Handel statt, an europäischen Börsenplätzen verzeichnet die Aktie zum Wochenauftakt Verluste von einem halben bis einem Prozent.

Das dürfte einem möglichen Lückenschluss der Aktie in den kommenden Wochen und Monaten aber kaum im Wege stehen, sollten die zu erwartenden Umbaupläne den Geschmack der Investoren treffen. Konkrete Details sind laut Reuters für Mitte September zu erwarten.

Fazit: ... aber zu viele Fragezeichen

Viele Anleger, darunter auch spekulativ agierende Trader, hoffen in der Aktie von Intel auf einen Turnaround. Wenngleich das Papier von den zuletzt bekanntgewordenen möglichen Maßnahmen zum Umbau des Konzerns profitieren konnte, ist ein weiterer Erfolg der Erholung alles andere als gewiss.

Ursache hierfür ist die große Unsicherheit, mit der die Zukunft des Konzerns behaftet ist – umso mehr als dass der mögliche Rücktritt vom Plan, sich als Auftragsfertiger zu etablieren, eine weitere Kurskorrektur des Unternehmens darstellt.

Dieser könnte auch das in Magdeburg geplante Halbleiterwerk zum Opfer fallen, was einen schweren Schlag für die Bemühungen, Halbleiterunternehmen in Deutschland und Europa anzusiedeln, bedeuten würde. Angesichts dieser sowohl strategischen als auch finanziellen Unwägbarkeiten ist die Aktie kein Kauf.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

