Lucid Genomics erhält 1,3 Millionen Euro Pre-Seed-Funding für schnellere, umfassende DNA-Analysen / Weiterentwicklung bahnbrechender KI-Technologien für die Biomarker-Identifizierung gesichert (FOTO)

Berlin (ots) - Das Berliner Start-up Lucid Genomics (https://www.lucid-genomics.com/ ), das eine KI-basierteDigital-HealthTech-Plattform zur umfassenden DNA-Analyse entwickelt, umgenetisch bedingte Krankheiten schneller und präziser zu erkennen, haterfolgreich ein Pre-Seed-Funding in Höhe von 1,3 Millionen Euro abgeschlossen.Die Finanzierungsrunde wurde von Caesar Ventures angeführt, unterstützt vonB.I.F. Partners, Another.Vc und dem MPF Accelerator Program. Das Kapital wirdgenutzt, um die KI-basierte Digital-HealthTech-Plattform von Lucid Genomicsweiter auszubauen. Das Start-up zielt damit darauf ab, dass Nutzer imHealthcare- und Pharma-Bereich alle genomischen Informationen aus der DNA fürpräzisere Diagnostik und fortschrittliche Arzneimittelentwicklung extrahierenkönnen.Lucid Genomics ist eine Ausgründung des Max-Planck-Instituts für molekulareGenetik und der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Das Unternehmen wurde vonUirá Souto Melo (CEO) und Hossein Moeinzadeh (CTO) gegründet und basiert auf derSpitzenforschung von Prof. Dr. Stefan Mundlos und Prof. Dr. Martin Vingron.Gemeinsam haben sie eine B2B-SaaS-Plattform entwickelt, die der Gesundheits- undPharmaindustrie umfassende DNA-Analyselösungen bietet. Unterstützt wurde dieEntwicklung der Plattform durch renommierte Accelerator-Programme wie das vonMAX!mize, im Zuge dessen bereits ein nicht-verwässerndes Investment in Höhe von300.000 Euro an Lucid Genomics floß, sowie durch die Start2 Group und dasAccelerator-Programm des K.I.E.Z - Künstliche Intelligenz EntrepreneurshipZentrum ( https://kiez.ai/ ).K.I.E.Z., eine Initiative von Science&Startups - dem Verbund der großen BerlinerUniversitäten TU, HU und FU sowie der Charité - Universitätsmedizin Berlin zurFörderung des Transfers von Wissenschaft zur Wirtschaft - ist daraufspezialisiert, wissenschaftsnahe Gründungen von KI-Start-ups zu unterstützen.Seit 2021 haben bereits über 100 KI-Start-ups aus Berlin von den Programmen beiK.I.E.Z. profitiert.Lucid Genomics nutzt innovative Technologien für die GenomforschungDie vollständige Sequenzierung des Genoms gilt als Durchbruch in derPräzisionsmedizin, Genbearbeitung und Pharmakogenomik. BisherigeAnalyseverfahren beschränken sich jedoch auf lediglich zwei Prozent des Genomsund vernachlässigen das sogenannte "dunkle Genom" ( dark genom ) - dienicht-codierenden Bereiche der DNA, die einen Großteil des genetischen Materialsausmachen und damit auch weitreichende Informationen hinsichtlich dergesundheitlichen Entwicklung beinhalten. Um im Sinne einer präziseren Diagnostikund fortschrittlichen Arzneimittelentwicklung das gesamte Genom in großem