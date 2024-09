Nestlé-Werk Biessenhofen investiert Millionenbetrag in neue Wärmepumpe und reduziert CO2

Frankfurt am Main (ots) - Nestlé spart im Werk Biessenhofen bei der Produktion

von Säuglingsnahrung Energie und CO2 ein. Das passiert durch eine innovative

Wärmepumpe von Johnson Controls. Diese nutzt die überschüssige Abwärme von der

Kälteanlage, um heißes Wasser unter anderem für die Heizung und weitere Prozesse

im Werk zu liefern.



Diesen Sommer hat das Nestlé-Werk in Biessenhofen die neue Wärmepumpe gemeinsam

mit Johnson Controls installiert und in Betrieb genommen. Sie ist ein wichtiges

Element innerhalb der Gesamtstrategie von Nestlé, die Elektrifizierung aller

Standorte voranzutreiben und den CO2-Ausstoß zu senken. Bis 2030 will Nestlé

alle Treibhausgas-Emissionen weltweit halbieren und bis 2050 Netto-Null

Emissionen erreichen.







Dampfwärmetauscher



Das werksweite Nahwärmenetz im Nestlé-Werk Biessenhofen versorgt sowohl Gebäude

als auch einzelne Produktionsbereiche wie etwa Lüftungsanlagen mit Wärme. Bei

der Produktion von BEBA HA Säuglingsnahrung spielen die Lüftungsanlagen eine

wichtige Rolle für die Einhaltung der hohen Hygieneanforderungen. Die Luft wird

zunächst heruntergekühlt, um sie zu trocknen, bevor sie wieder auf

Raumtemperatur erwärmt wird. Dieser Prozessschritt ist entscheidend für die

Produktsicherheit, erfordert gleichzeitig aber auch viel Energie.



Im Rahmen einer systematischen Analyse hat Nestlé konkrete Maßnahmen definiert,

um Prozesse umweltfreundlicher zu gestalten. Gemeinsam mit Johnson Controls,

einem führenden Anbieter für industrielle Wärme- und Energielösungen, wurde eine

davon nun mit der Installation einer neuen Wärmepumpe erfolgreich umgesetzt.

Hierfür hat Nestlé einen einstelligen Millionenbetrag investiert.



Das Heizwassernetz wird künftig mithilfe einer innovativen elektrischen

Ammoniak-Wärmepumpe beheizt, die hierfür Abwärme aus dem Ammoniakkreis der

Kälteanlage nutzt. Die neue Wärmepumpe ersetzt einen alten

Heißwasser-Dampfwärmetauscher, wodurch die Dampfproduktion im Werk maßgeblich

reduziert werden kann. Infolgedessen sinkt auch der jährliche CO2-Ausstoß im

Werk Biessenhofen um rund 10 Prozent.



Aufgrund der hohen Effizienz der Wärmepumpe kann gleichzeitig mehr als die

Hälfte der Energiekosten für die Erzeugung von Heißwasser eingespart werden.

Zusätzlich optimiert Nestlé kontinuierlich Systeme und Prozesse im Bereich

Heißwasser, was zu weiteren Effizienzsteigerungen beiträgt.



Wärmepumpe hilft beim Einsparen von CO2



Jörg Schmitt, Environment & Sustainability Manager für die deutschen Seite 2 ► Seite 1 von 3



Nestlé investiert in innovative Technologie: elektrische Wärmepumpe anstattDampfwärmetauscherDas werksweite Nahwärmenetz im Nestlé-Werk Biessenhofen versorgt sowohl Gebäudeals auch einzelne Produktionsbereiche wie etwa Lüftungsanlagen mit Wärme. Beider Produktion von BEBA HA Säuglingsnahrung spielen die Lüftungsanlagen einewichtige Rolle für die Einhaltung der hohen Hygieneanforderungen. Die Luft wirdzunächst heruntergekühlt, um sie zu trocknen, bevor sie wieder aufRaumtemperatur erwärmt wird. Dieser Prozessschritt ist entscheidend für dieProduktsicherheit, erfordert gleichzeitig aber auch viel Energie.Im Rahmen einer systematischen Analyse hat Nestlé konkrete Maßnahmen definiert,um Prozesse umweltfreundlicher zu gestalten. Gemeinsam mit Johnson Controls,einem führenden Anbieter für industrielle Wärme- und Energielösungen, wurde einedavon nun mit der Installation einer neuen Wärmepumpe erfolgreich umgesetzt.Hierfür hat Nestlé einen einstelligen Millionenbetrag investiert.Das Heizwassernetz wird künftig mithilfe einer innovativen elektrischenAmmoniak-Wärmepumpe beheizt, die hierfür Abwärme aus dem Ammoniakkreis derKälteanlage nutzt. Die neue Wärmepumpe ersetzt einen altenHeißwasser-Dampfwärmetauscher, wodurch die Dampfproduktion im Werk maßgeblichreduziert werden kann. Infolgedessen sinkt auch der jährliche CO2-Ausstoß imWerk Biessenhofen um rund 10 Prozent.Aufgrund der hohen Effizienz der Wärmepumpe kann gleichzeitig mehr als dieHälfte der Energiekosten für die Erzeugung von Heißwasser eingespart werden.Zusätzlich optimiert Nestlé kontinuierlich Systeme und Prozesse im BereichHeißwasser, was zu weiteren Effizienzsteigerungen beiträgt.Wärmepumpe hilft beim Einsparen von CO2Jörg Schmitt, Environment & Sustainability Manager für die deutschen