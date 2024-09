Bernstein hebt Ziel für Deutsche Telekom - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem wegen Sorgen um Lohnerhöhungen in Deutschland und dem Glasfaserausbau in den USA verhaltenen Jahresauftakt habe sich die Aktie des deutschen Telekomunternehmens inzwischen erholt, schrieb Analyst Ottavio Adorisio in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Risiken ließen nach, der Wachstumsausblick sei gesund und es seien Kurstreiber in Sicht. Die Bewertung der Aktien bleibe vielversprechend./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2024 / 14:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 05:15 / UTC

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 25,93EUR auf Tradegate (02. September 2024, 11:54 Uhr) gehandelt.



Rating: Outperform

Analyst: Bernstein



