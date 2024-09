Pharma Deutschland betrachtet wegen Rechtsruck in Thüringen und Sachsen den Pharmastandort mit Sorge / Verband fordert Signal aller demokratischen Kräfte gegen Extremismus & internationale Abschottung

Berlin (ots) - Nach den jüngsten Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen zeigt

sich Pharma Deutschland alarmiert über den deutlichen Rechtsruck in beiden

Bundesländern.



"Die Pharmabranche lebt von globaler Vernetzung, kultureller Vielfalt und einem

offenen, freien Markt. Der zunehmende Einfluss rechtsgerichteter Kräfte in

Thüringen und Sachsen stellt diese Grundpfeiler unseres wirtschaftlichen Erfolgs

in Frage", erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma

Deutschland.





Pharma Deutschland betont, dass eine ablehnende Haltung gegenüber Internationalität und Vielfalt nicht nur das gesellschaftliche Klima strapaziert, sondern auch die wirtschaftliche Zukunft ganzer Regionen in Frage stellt. "Investoren und Fachkräfte werden sich zweimal überlegen, ob sie in ein Umfeld investieren, das von internationaler Ausgrenzung und Abschottung geprägt ist", so Brakmann weiter. Von den Regierungen beider Länder benötige es ein deutliches Signal für den Standort.