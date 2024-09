neoshare verstärkt sein Team mit Branchen-Champions und baut Vorstand sowie Aufsichtsrat um (FOTO)

München (ots) - Mit Piotr Bienkowski und Dr. Andreas Mattner gewinnt das

Unternehmen weitere Spitzenvertreter der Immobilienwirtschaft.



neoshare, die führende KI-gestützte Plattform für die Digitalisierung und

Transformation der Immobilien- und Finanzwirtschaft, nimmt bedeutende personelle

Neubesetzungen vor, um ihr Wachstum und ihre Innovationskraft weiter zu stärken.



Dr. Andreas Mattner , Aufsichtsratsvorsitzender der Hamborner Reit AG, wird

Mitglied des Aufsichtsrats der neoshare AG. Zuvor wirkte er als eine der

anerkanntesten Persönlichkeiten der deutschen Immobilienwirtschaft über 15 Jahre

als Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA).





Matthias Leube , Vorstand der neoshare AG und ehemaliger CEO von ColliersDeutschland, rückt in den Aufsichtsrat auf und wird neoshare in dieser Funktionbei der Weiterentwicklung und insbesondere der internationalen Expansionunterstützen.Verstärkung des Aufsichtsrats und Vorstands für nachhaltigen ErfolgParallel zur Erweiterung des Aufsichtsrates werden im Vorstand strategischeÄnderungen vorgenommen, um die nächste Wachstumsphase einzuleiten und dieMarktposition von neoshare weiter auszubauen:- Nico Singer , Gründer von neoshare, wird weiterhin die strategischeWeiterentwicklung des Unternehmens verantworten und die neoshare AG gemeinsammit Peter Bigelmaier als neuen Co-CEO in einer Doppelspitze führen.- Peter Bigelmaier wechselt vom Aufsichtsrat in den Vorstand der neoshare AG undübernimmt nach seinem Ausscheiden bei Colliers spätestens zum Ende des Jahresdie Funktion des Co-CEO . Als einer der Gründungsgesellschafter sowieGeschäftsführer von Colliers Deutschland mit über 30 Jahren Erfahrung in derImmobilienbranche wird seine Expertise eine zentrale Rolle beim weiterenAusbau und der Verbesserung der Marktposition des Unternehmens spielen.- Piotr Bienkowski wird ab dem 01. September 2024 als Vorstand das gesamte RealEstate- und Beratungsgeschäft der neoshare AG verantworten. Bienkowski isteines der prägendsten Gesichter der Branche und hat in 30 Jahren seinerTätigkeit, die letzten acht davon als CEO, BNP Paribas Real Estate Deutschlandan die Spitze des deutschen Immobilienberatermarktes befördert. Mit dieserErfahrung wird Bienkowski den Erfolg der neoshare AG wesentlich vorantreiben.- Dominik Wilcken wird die Position des CFO/COO im Vorstand der neoshare AG abdem 1. Oktober 2024 verantworten. Mit seiner Erfahrung in leitenden Funktionender Immobilien- und Finanzbranche hat sich Wilcken außergewöhnliches Know-Howin den Bereichen Finanzen, Regulatorik und Organisation aufgebaut. Er hattedie Mitverantwortung für die Ausgründung und den internationalen Börsengang