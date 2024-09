China droht Japan mit harten Gegenmaßnahmen

Toyota spielt eine Schlüsselrolle in Japans Chip-Politik und zeigt sein Engagement unter anderem durch Investitionen in eine neue Chipfabrik. Diese Fabrik wird von Taiwan Semiconductor Manufacturing in Kumamoto errichtet.

Japan hatte im Juli damit begonnen, den Export von 23 Arten von Halbleiterausrüstung zu beschränken. Diese Maßnahmen orientieren sich an einer US-Initiative, die darauf abzielt, Chinas Fähigkeit zur Herstellung fortschrittlicher Chips zu begrenzen.

Der Global X Japan Semiconductor ETF ist daraufhin unter Druck geraten und rund 1 Prozent abgerutscht in den vergangenen Stunden. Auf 3-Monats-Sicht ist der Branchen-ETF nun 17 Prozent im Minus.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion