Zum ersten Mal bündeln Avoury® und brand eins Marktzahlen, Trends und Insights über die globale Teeindustrie (FOTO)

Minden (ots) - Der Report "Einfach gut. Alles über Tee" bietet basierend auf

umfangreichen Daten und Analysen einen detaillierten Überblick über den

Teemarkt*:



- Allein in Deutschland wurden 2022 69,1 Liter Tee pro Kopf getrunken - das

entspricht 5,5 Millionen Tassen pro Stunde.

- In Deutschland sind Kräuter- und Früchtetees am beliebtesten, sie machen 67,8

Prozent des Gesamtmarkts aus.

- Die Umsatzprognosen für Tee in Deutschland bis 2028 überschreiten die

Eine-Milliarden-Marke.

- Knapp 30 Millionen Tonnen Tee wurden 2022 weltweit auf mehr als 5 Millionen

Hektar Anbaufläche geerntet.

- Der Pro-Kopf-Konsum von Tee ist in der Türkei mit 2,91 Kilogramm am höchsten,

in Deutschland sind es 0,32 Kilogramm.







Seiten erstmalig vielfältige Einblicke in die Welt des Tees - von Deutschland

bis Neuseeland. Dabei wird deutlich, dass der Konsum des beliebten Heißgetränkes

global steigt. Das gilt auch für Deutschland, wo die Absatz- und Umsatzzahlen

neue Bestwerte erreicht haben.



Schwarz oder fruchtig, als Matcha oder Mate: Tee wird weltweit in unzähligen

Varianten getrunken. Und: Er wird so viel angebaut, wie noch nie. Mehr als 5

Millionen Hektar groß war die globale Anbaufläche im Jahr 2022, auf der

insgesamt knapp 30 Millionen Tonnen Tee geerntet wurden. Zum Vergleich: Die

Erntemenge von Kaffee lag im gleichen Zeitraum bei etwas mehr als 10 Millionen

Tonnen**, also bei rund einem Drittel der Teeernte. Mit großem Abstand auf Platz

eins hinsichtlich Anbaufläche und Erntemenge von Tee liegt China, danach folgt

Indien.



Höchster Pro-Kopf-Absatz in der Türkei, Umsatzzahlen in Deutschland steigen



Besonders beliebt ist das Naturprodukt Tee in der Türkei. Ein Land mit großer

Teehistorie, wie auch eine der sieben kleinen Geschichten aus aller Welt, die im

Teereport enthalten sind, lebhaft beschreibt. 2,91 Kilogramm Tee wurden in der

Türkei pro Kopf im Jahr 2023 konsumiert, es folgt Brasilien, das bei 2,37

Kilogramm Pro-Kopf-Absatz landet. In Deutschland sind es mit 0,32 Kilogramm

deutlich weniger. Allerdings sind die Um- und Absatzzahlen des Tees hierzulande

steigend. Während der Jahresumsatz 2018 noch bei 0,67 Milliarden Euro lag,

erreichte er im letzten Jahr bereits 0,95 Milliarden Euro. Bis 2028 wird ein

Durchbruch der Eine-Milliarden-Marke erwartet. Außerdem erfreulich: Fair

gehandelter Tee hat für die Deutschen eine große Bedeutung. Während 2005

hierzulande noch 155 Tonnen Tee mit Fairtrade-Siegel abgesetzt wurden, waren es

2023 mit 565 Tonnen schon fast viermal so viel.



Besonders interessant ist auch der Teekonsum der Deutschen. Hier liefert der



