Taiwanische Zulieferer sollen Halbleiterkonzern TSMC nach Deutschland folgen

TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwan will seinen Hightech-Zulieferern helfen, sich an Standorten des Halbleiterriesen Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC ) in Deutschland und Japan anzusiedeln. In Deutschland wolle man die Firmen zunächst dabei unterstützen, Fuß zu fassen und sich im Bereich Künstlicher Intelligenz (AI) anzusiedeln, da Taiwan weltweit führend für Hardware in diesem Feld sei, sagte Wirtschaftsminister Jyh-Huei Kuo in Taipeh. So könne man anderen Ländern dabei helfen, diesen Bereich zu entwickeln.

Der taiwanische Halbleiterkonzern TSMC baut im sächsischen Dresden eine Fabrik, in der die Produktion von Chips für die Autoindustrie ab 2027 anlaufen soll. Das erste Werk des Branchenriesen in Europa soll 2.000 Arbeitsplätze bringen. An der Investition sind TSMC und die bereits in Dresden ansässigen Firmen Bosch, Infineon und NXP Semiconductor beteiligt.