Aufruf zur Einreichung von Nominierungen

Wie man sich beteiligt

Nominierungen werden von Unternehmen aus verschiedenen Kategorien und Regionen entgegengenommen. Alle Nominierungen werden auf nationaler Ebene von einer unabhängigen externen Forschungsagentur bewertet.

Unternehmen, die an der Teilnahme an den Preisen interessiert sind, werden gebeten, ihre Nominierungen über den folgenden Link einzureichen: Global Brand Awards - Link zur Nominierung

Vergabeverfahren:

Überprüfung der Nominierung: Das interne Forschungsteam prüft die Gültigkeit jeder Nominierung und stellt sicher, dass ausreichende Daten zur Verfügung stehen. Externe Prüfung: Die in die engere Wahl kommenden Nominierungen werden von einem unabhängigen externen Forschungsinstitut anhand verschiedener Parameter bewertet. Entscheidung der Jury: Eine interne Jury bewertet die Ergebnisse und entscheidet über die Preisträger. Ankündigung: Die Preisträger werden auf der Website unter der Rubrik Preisträger bekannt gegeben.

Vorteile der Teilnahme an den Global Brand Awards:

Globale Anerkennung: Präsentieren Sie die Leistungen der Marke auf einer globalen Plattform.

Erhöhte Glaubwürdigkeit: Stärkung des Rufs der Marke und Aufbau von Beziehungen zu Partnern und Verbrauchern.

Umfassende Medienpräsenz: Profitieren Sie von einer breiten, weltweiten Medienberichterstattung und von Werbemöglichkeiten in den sozialen Medien.

Hier finden Sie die Gewinner der vergangenen Jahre: Abschnitt Gewinner der Global Brand Awards

Die prestigeträchtigen Preisverleihungen der GBM

In der Vergangenheit fanden die Preisverleihungen an einigen der weltweit bekanntesten Veranstaltungsorte statt, darunter The Athenee Hotel in Bangkok, Thailand; Waldorf Astoria, Palm Jumeirah, Dubai; JW Marriott Marquis Hotel, Dubai; Emperor's Palace, Südafrika; Banyan Tree, Macau; und Address Downtown, Dubai, wo einige der weltweit führenden Marken wie Mercedes Benz, Malaysia Airlines, Swarovski, Microsoft, Harley Davidson, SAP, HP, Standard Chartered, AUDI und viele andere vertreten sind. Der Abend der Preisverleihung dient nicht nur der Würdigung der mit dem Preis ausgezeichneten Leistungen, sondern bietet auch außergewöhnliche Gelegenheiten zum Networking mit Branchenführern.

Das nächste spektakuläre Ereignis ist für das 2. Quartal 2025 geplant. Aktualisierungen werden auf den sozialen Medienkanälen der GBM veröffentlicht.

Auf der Website finden Sie eine ausgewählte Auswahl führender Marken in verschiedenen Kategorien, darunter die Top-10-Laptop-Marken, besten Marken für Mobiltelefone, Top-Marken für Klimaanlagen, und mehr. Diese Ressource kann Besuchern bei der Auswahl der besten Marken für ihre Bedürfnisse helfen.

