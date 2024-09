Just Spices erstrahlt in neuem Design (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Das Gewürzunternehmen läutet sein 10-jähriges Jubiläum mit

einem Relaunch ein. Seit ganzen zehn Jahren machen die bunten Dosen in tausenden

Küchen jedes Gericht noch leckerer. Passend zum Jubiläum läutet das Unternehmen

eine neue Ära ein und präsentiert sich in einem neuen, noch moderneren Auftritt.

Sowohl das Dosendesign als auch die Website erstrahlen zum 1. September in einem

neuen Look. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf eine klare und reifere

Markenidentität, um noch näher an den Bedürfnissen seiner Kunden zu sein und

noch bessere Geschmackserlebnisse zu bieten. Begleitet wird das 10-jährige

Jubiläum zusätzlich mit vielen Aktionen. Von Gewinnspielen auf den eigenen

Kanälen des Gewürzunternehmens bis zum Launch der beliebten Adventskalender.



Neues Design, gleicher Inhalt





Mit den bunten Gewürzmischungen hat Just Spices vor genau 10 Jahren denGewürzmarkt revolutioniert. Anstatt tristen Gewürzregalen mit unauffälligenProdukten, finden Konsumenten heute farbenfrohe Regale mit vielfältigenGewürzmischungen für neue Koch-Inspiration. Um seinen Kunden ein noch besseresKauferlebnis zu bieten, erstrahlen die Dosen von Just Spices zum 10-jährigenJubiläum in einem neuen Design. Mit der neuen Verpackung sollen vor allem auchNeukunden die wichtigsten Produkteigenschaften und den Verwendungszweck soforterkennen. "Mit unseren bunten Dosen haben wir es geschafft, Gewürze aus denKüchenschränken zu befreien und unseren Kunden ein ganz neues Kocherlebnisgeschenkt. Und das wollen wir noch weiter verbessern. Egal ob für Neukunden oderunsere treue Community: Mit dem neuen Design fokussieren wir uns vollkommen aufunsere Marke sowie die Produkteigenschaften unserer Gewürzmischungen ohne dabeiunseren Wiedererkennungswert sowie den Just Spices Charakter zu verlieren, fürden unsere Kunden uns lieben", sagt Antonia Kerschbaumer, Vice President Brand &Customer Journey bei Just Spices. Auch der Online-Shop wurde überarbeitet undbietet mehr Fokus auf das Wesentliche - die Produkte und dieGeschmackserlebnisse.Neben dem Relaunch feiert Just Spices sein 10-jähriges Jubiläum mit vielenAktionen und Gewinnspielen für seine Kunden. Dabei launcht das Gewürzunternehmenauch seine beliebten Adventskalender gleichzeitig zum 1. September. Mit neuenexklusiven Gewürzmischungen, 10 goldenen Jubiläumsdosen sowie einem Kochbuch mitden besten 100 Rezepten aus 10 Jahren Just Spices legt das Unternehmen auch hierden Fokus auf das Jubiläum. "Mit den Aktionen wollen wir uns vor allem für dieLiebe und Treue unserer Community in den letzten zehn Jahren bedanken. Wir sindunheimlich stolz, so viele Menschen mit unseren Produkten inspirieren zu könnenund versprechen, auch in Zukunft unsere Kunden immer in den Fokus zu stellen undsie mit neuen Innovationen zu überraschen", so Verena Zander, CEO von JustSpices.Vom Start-Up zum internationalen GewürzunternehmenIn den letzten zehn Jahren ist Just Spices von einem kleinen Start-Up zu eineminternationalen Gewürzunternehmen gewachsen. Mit einer Community von über zweiMillionen Followern auf Social Media inspiriert Just Spices tagtäglich Menschenetwas Neues in der Küche auszuprobieren und jedes Gericht noch leckerer zumachen. Neben dem starken E-Commerce Geschäft finden Kunden die bunten Dosenauch in über 20.000 Supermärkten in Deutschland, Österreich, der Schweiz,Spanien, Großbritannien sowie in den USA. Dabei fokussiert sich das Unternehmenvor allem auf vielfältige Gewürzmischungen und ist für stetige neueProduktinnovationen bekannt.Pressekontakt:Just Spices GmbHmailto:presse@justspices.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/139886/5855382OTS: Just Spices GmbH