Ist Nvidias 50.000.000.000 US-Dollar Aktienrückkaufprogramm gut für Aktionäre?

Der Chipgigant hat in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres Aktien im Wert von fast 15 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, und der Umfang des neuen Programms deutet darauf hin, dass das Unternehmen seine Rückkäufe in Zukunft ausweiten könnte.

Nvidia hat vergangenen Mittwoch zusammen mit seinen Ergebnissen bekanntgegeben, dass es das Aktienrückkaufprogramm auf 50 Milliarden US-Dollar erhöht hat. Das ist doppelt so viel wie das vor einem Jahr angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Wert von 25 Milliarden US-Dollar, von dem am Ende des letzten Quartals noch 7,5 Milliarden US-Dollar übrig waren.

Wenn Unternehmen Aktien zurückkaufen, verringert sich die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien, was sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken kann. "Wenn wir sehen, dass ein Unternehmen einen Aktienrückkauf durchführt, ist das in der Regel ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen sich die Interessen der Aktionäre zu Herzen nimmt und versucht, sich auf diese Weise anzupassen", sagte Analystin Melissa Otto von S&P Visible Alpha TMT gegenüber MarketWatch.

Ihrer Ansicht nach ist es grundsätzlich die Aufgabe von Managementteams, über den Shareholder Value nachzudenken. In Bezug auf die Frage, wie man einen Betrag von 50 Milliarden US-Dollar ausgeben kann, merkte Otto an, dass Nvidia bereits eine "großartige Plattform" aufgebaut habe, aber die Führungskräfte vielleicht erkannt hätten, dass es an der Zeit sei, "auf andere Weise an die Aktionäre zu denken".

Normalerweise kaufen Unternehmen Aktien zurück, wenn sie diese für unterbewertet halten. Ben Reitzes von Melius Research merkte an, dass Nvidia nun "einen großen Hebel für Rückkäufe hat, wenn die Aktien fallen".

Über das Jahr hinaus betrachtet ist die Ankündigung von Nvidia die zwölftgrößte in der Geschichte. Das Unternehmen ist eines von nur sieben Unternehmen in den USA, die ein Rückkaufprogramm in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar oder mehr angekündigt haben. Die Rückkaufsgenehmigung entspricht 1,7 Prozent der Marktkapitalisierung von Nvidia, die sich auf etwa 2,9 Billionen US-Dollar beläuft.

James Stanley, leitender Stratege von StoneX, merkte an, dass das Rückkaufprogramm nicht ausreiche, um Anleger zu begeistern, und dass es zu einer Zeit, in der CEO Jensen Huang Aktien im Rahmen eines Handelsplans verkauft, keinen Sinn mache.

Stanley wirft Huang nicht vor, dass er nach einem massiven Anstieg der Aktien in den letzten zwei Jahren Aktien abgibt, und er sagte, dass ein Verkaufsplan für den Nvidia-CEO "einfach Sinn macht".

"Aber es hört sich auch ein wenig anders an, wenn man eigene Mittel verwendet, um dieselben Aktien bei oder nahe Allzeithochs zu kaufen", merkte er an.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 107,9EUR auf Tradegate (02. September 2024, 13:00 Uhr) gehandelt.





