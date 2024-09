Wechsel in der Verbandskommunikation

Berlin (ots) - Germaine Dahlmann (38) ist seit 1. September 2024 Leiterin der

Kommunikation und Pressesprecherin des Verbands der Privaten Bausparkassen. Sie

ist die Nachfolgerin von Alexander Nothaft (65), der diese Aufgaben fast 17

Jahre wahrgenommen hat.



Germaine Dahlmann verantwortet die interne und externe Kommunikation, Event- und

Content-Management sowie die Social-Media-Auftritte. Sie berichtet direkt an den

Hauptgeschäftsführer Christian König.





Germaine Dahlmann ist am 1. März 2024 zum Verband gekommen. Zuvor war sie unteranderem bei einer Full-Service PR-Agentur für Immobilien und Finanzen in derPR-Beratung für große Unternehmen, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit imÖffentlichen Dienst sowie im Verlagswesen tätig. Aus diesen beruflichenStationen bringt sie ihre Expertise in Print und Online, der strategischenPresse- und Öffentlichkeitsarbeit, für die Konzeption und Umsetzung vonKommunikationskampagnen und die Entwicklung von Veranstaltungskonzepten mit.Pressekontakt:Germaine DahlmannLeiterin KommunikationVerband der Privaten Bausparkassen e.V.030-590091-534mailto:dahlmann@vdpb.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/29403/5855407OTS: Verband der privaten Bausparkassen e.V.