Was wusste Winterkorn? - 'Dieselgate'-Prozess vor dem Start

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Die Justiz hält an ihrem Plan fest - fast genau neun Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals bei Volkswagen soll die Rolle vom früheren Konzernboss Martin Winterkorn endlich detailliert aufgearbeitet werden. Das Landgericht Braunschweig hat für den Strafprozess fast 90 Termine bis September 2025 angesetzt. Beginnen soll das Verfahren an diesem Dienstag (3. September). Berichte über die Gesundheit des 77-Jährigen ließen zuletzt Zweifel an der Planung aufkommen.

Aber wenige Stunden vor dem geplanten Prozessauftakt steht der Termin weiter. Aus dem Landgericht waren bis heute Mittag keine Anzeichen für eine erneute Verschiebung aus gesundheitlichen Gründen zu vernehmen. Folgt nun also doch die schonungslose Aufklärung, die Winterkorn in seinem Entschuldigungsvideo 2015 ankündigte? "Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen", sagte er damals. Schwer vorstellbar, dass der frühere Konzernboss in den vergangenen Jahren Neues erfahren hat und dieses Wissen ab jetzt mit der Wirtschaftsstrafkammer in Braunschweig teilt.