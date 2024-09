Neue Kennzeichnung für deutsche Lebensmittel jetzt im Handel (FOTO)

Bonn (ots) - Ab sofort finden Verbraucherinnen und Verbraucher imLebensmittelhandel Produkte, die das Herkunftskennzeichen GUTES AUS DEUTSCHERLANDWIRTSCHAFT tragen. Dieses neue Zeichen wurde von der Zentralen KoordinationHandel-Landwirtschaft (ZKHL) e. V. in Zusammenarbeit mit Handel, Industrie undLandwirtschaft entwickelt. Das Zeichen, das Verbraucherinnen und Verbraucherzukünftig händlerübergreifend beim Lebensmitteleinkauf finden können, stelltsicher, dass alle Produktions- und Verarbeitungsschritte derlandwirtschaftlichen Erzeugnisse in Deutschland erfolgt sind. Mit derKonzentration auf ein gemeinsames Zeichen mit einheitlichen Kriterien undPrüfstandards gibt es nun eine einfache Orientierungshilfe für alle, die Wertauf Herkunft und Qualität legen.Unter anderem frisches Schweine-, Rinder- und Geflügelfleisch, Eier, Obst,Gemüse, Kartoffeln sowie bestimmte Milchprodukte tragen nun dasHerkunftskennzeichen GUTES AUS DEUTSCHER LANDWIRTSCHAFT. Große Handelsketten wieALDI, EDEKA, Kaufland, Lidl, Netto Marken-Discount sowie REWE und PENNY habenbereits begonnen, das neue Zeichen sukzessiv in ihren Märkten einzuführen."Die Einführung des 'Herkunftskennzeichens Deutschland' ist ein Meilenstein fürden deutschen Lebensmittelmarkt. Immer mehr Menschen achten beim Einkauf auf dieHerkunft ihrer Lebensmittel. Mit diesem neuen Zeichen bieten wir eine klare undverlässliche Orientierungshilfe", so Björn Fromm, Vorsitzender der ZentralenKoordination Handel-Landwirtschaft (ZKHL) e. V. und Präsident desBundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels e. V.Das Zeichen steht für Transparenz und Qualität und stellt sicher, dass alleProduktionsschritte entlang der Wertschöpfungskette in Deutschland erfolgt sind.Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet dies: bewusster einkaufen undsicher sein, dass man ein Produkt aus Deutschland in den Händen hält.Pressekontakt:Zentrale KoordinationHandel-Landwirtschaft e. V.Schwertberger Str. 1653177 BonnTel. 0228-909031-400Email: mailto:info@zkhl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172525/5855431OTS: Zentrale Koordination Handel Landwirtschaft e.V.