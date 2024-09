Skoda Auto Standorte Kvasiny und Vrchlabí feiern 90- und 160-jährige Jubiläen (FOTO)

Mladá Boleslav/Kvasiny/Vrchlabí (ots) - > Das 1864 als Kutschenfabrik begründete

Werk Vrchlabí gehört seit 1946 zu Skoda



> Die Fahrzeugproduktion in Kvasiny begann 1934 mit dem Jawa 700; die ersten

Skoda Modelle verließen die Werkstore im Jahr 1947



> Heute nutzen beide Standorte innovative Technologien aus dem Bereich der

Industrie 4.0





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Erdgas Rohstoff Beiträge: 331 Beiträge:

> Bis zu 90 Prozent des im Werk Kvasiny verbrauchten Stroms stammt auserneuerbaren Quellen, Vrchlabí produziert seit 2020 CO2-neutral> In Kvasiny fertigt Skoda Auto die Baureihen Karoq, Kodiaq und Octavia; imKomponentenwerk Vrchlabí entstehen 7-Gang-Direktschaltgetriebe des Typs DQ200Skoda Auto feiert zwei besondere Jubiläen seiner Werke Kvasiny und Vrchlabí: Vor90 Jahren begann die Fahrzeugproduktion in Kvasiny, seit 1947 zählt der Standortzum Produktionsnetzwerk der Marke Skoda. Die Geschichte der Fabrik in Vrchlabíreicht sogar 160 Jahre zurück. Die ersten Fahrzeuge liefen dort 1946 vom Band.Mit der Verstaatlichung im Jahr 1945 wurden beide Werke in den Skoda Konzernintegriert, der damals als AZNP firmierte (Automobilové závody, národní podnik).Kvasiny und Vrchlabí durchliefen in den vergangenen Jahren große Veränderungen.Heute setzen beide stark auf Technologien aus dem Bereich der Indutrie 4.0. InKvasiny fertigt Skoda Auto aktuell die Baureihen Karoq, Kodiaq und Octavia.Vrchlabí produziert vor allem 7-Gang-Direktschaltgetriebe des Typs DQ200. BeideStandorte spielen eine entscheidende Rolle in der Nachhaltigkeitsstrategie desUnternehmens und haben in der jüngeren Vergangenheit wichtige Meilensteineerreicht.Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "Dielangjährige Industrietradition in Kvasiny und Vrchlabí spiegelt die Fähigkeitenund den Erfindungsreichtum der Ingenieure wider, die seit Generationenzahlreiche Herausforderungen meistern. Dieses Erbe strahlt bis heute auf dieWerke ab. Unsere Mitarbeiter haben mit ihrer Kreativität dieStandorttransformation erfolgreich vorangetrieben und ihre Bedeutung alsKernpfeiler unseres internationalen Produktionsnetzwerks gesichert. Ichgratuliere allen Kollegen zu diesen Meilensteinen und dem ganzen Team für seineHingabe und Einsatz."Auf dem Gelände des heutigen Werks Kvasiny hatte Frantisek Karel Janecek eineFabrik errichtet, in der ab 1934 die Karosserien des Jawa 700 hergestelltwurden. 1945 übernahm Skoda den Standort. Die Produktionslinien brachtenikonische Modelle wie den 1101 ,Tudor', den Roadster Felicia und das 110 R Coupé