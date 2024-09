Baustart für Gewerbepark in Elmshorn Hagedorn und BREMER feiern Stützenfest / Auf der ehemaligen Fläche einer Wurstwarenfabrik am Fuchsberger Damm hat der Hochbau für den Gewerbepark B Hub begonnen (FOTO) Am Fuchsberger Damm in Elmshorn ragen bereits die ersten Stützen aus Stahlbetonfertigteilen in die Höhe. Auf dem Gelände der ehemaligen Wurstwarenfabrik Döllinghareico realisieren die BREMER Projektentwicklung und die Hagedorn Unternehmensgruppe …