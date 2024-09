Grundstoff- und Minenaktien mit Renditechancen

Der weltgrößte Bergbaukonzern, die australische BHP Group Ltd. mit Sitz in Melbourne (AU000000BHP4, Listings in Sydney, London, Johannesburg und New York) und einer Marktkapitalisierung von 105 Mrd. britischen Pfund gehört mit Rio Tinto und Vale S.A. zu den drei größten Eisenerzproduzenten der Welt. Der Konzern konnte seinen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr (Juni 2024) vor dem Hintergrund einer Rekordproduktion von Eisenerz und starkem Kupfergeschäft um 2 Prozent auf 13,7 Mrd. US-Dollar steigern und damit nicht nur schwächelnde Kohlepreise ausgleichen, sondern auch die Analystenerwartungen übertreffen. Wer bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren und sich gegen moderate Verluste absichern will, könnte zum Discount-Zertifikat greifen.

Konventionelle Discount-Strategien (Dezember/März)