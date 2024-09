Bei welchen Branchen Hedgefonds die größten Verluste erwarten

Trotz der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen bleibt die Stimmung an den Finanzmärkten angespannt. Hedgefonds setzen auf fallende Kurse, vor allem bei Bank- und Finanzaktien. In der vergangenen Woche stellte die Branche erneut das am stärksten verkaufte Sektorsegment, wie aus Informationen von Goldman Sachs hervorgeht. Belastend für die Branche wirkt sich demnach nicht zuletzt der deutliche Rückgang bei Fusionen und Übernahmen aus.

Am breiten Markt ist die pessimistische Stimmung gegenüber den Finanzdienstleistern allerdings noch nicht angekommen. Vielmehr hat der europäische STOXX 600 Bankenindex seit dem 26. August um 1,7 Prozent zugelegt und der Dow Jones Branchenindex der Finanzdienstleister verzeichnete ein Plus von über 2 Prozent in der letzten Woche.