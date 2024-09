Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

02.09.2024 / 13:40 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: Verve Group SE

ISIN: SE0018538068



Reason for the research: Q2-Bericht

Recommendation: Kaufen

from: 02.09.2024

Target price: EUR5,40

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,40.

Zusammenfassung:

Der Q2-Bericht bestätigt die vorläufigen KPIs vom 12. August. Das Geschäft läuft gut, und die Anleger springen endlich auf den Verve-Zug auf, nachdem sich die guten Nachrichten seit Jahresbeginn häuften: (1) OSG (organisches Umsatzwachstum) übertraf die Erwartungen; (2) überraschende M&A Aktivität; und (3) 2x erhöhte Guidance. OSG übertraf 26% im 2. Quartal, und das Management deutete bei seinem CMD eine anhaltende KPI-Stärke an, die auf eine gute Performance im Juli und August hindeutet. 'Privacy-first' verändert das Spiel der digitalen Werbung rapide, und Verve steht mit seinen ID-losen Targeting-Tools an der Spitze dieser Transformation. Die Verve-Aktie ist seit Jahresanfang um satte 200% gestiegen, wird aber immer noch mit dem 5,0-fachen 2025E EV/EBITDA gehandelt. Wir stufen die Verve-Aktie weiterhin mit Kaufen und bei einem Kursziel von EUR5,40 ein.

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 5.40 price target.



Abstract:

Q2 reporting confirmed preliminary KPIs released on 12 August. Business is good, and investors are finally jumping on the Verve bandwagon in the wake of cascading news flow YTD: (1) OSG beats; (2) surprise M&A; and (3) 2x upped guidance. OSG (organic sales growth) topped 26% in the June-quarter, and management hinted at continued KPI strength at its CMD pointing to good performance in July and August. 'Privacy-first' is rapidly reshaping the digital-ad game, and Verve is at the vanguard of this transformation with its ID-less targeting tools. Verve shares are up a whopping 200% YTD but still trade at 5.0x 2025E EV/EBITDA. We stick to our Buy rating and EUR5.4 TP.

