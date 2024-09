Bildungsanbieter SRH übernimmt Fürther Wilhelm-Löhe-Hochschule zu 100 Prozent (FOTO)

Heidelberg / Fürth (ots) - Die SRH, einer der größten Bildungs- und

Gesundheitsanbieter Deutschlands, führt den Ausbau und die Weiterentwicklung

ihres Hochschulangebotes fort. So wurde jüngst die SRH Wilhelm-Löhe-Hochschule

(https://www.srh-hochschule-fuerth.de/) im bayerischen Fürth zu 100 Prozent

übernommen. Bereits 2020 hatte der gemeinnützige Stiftungskonzern die

Mehrheitsanteile am Campus erworben.



Der Schritt ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Unternehmensstrategie

der SRH (https://www.srh.de/de/news/2023/default-c3048905df/srh-erarbeitet-neue-

unternehmensstrategie/) : bis 2026 soll die Vorreiterrolle in Bildung und

Gesundheit ausgebaut werden. Für den Hochschulbereich bedeutet dies konkret, das

Angebot zu erweitern und noch mehr Menschen zugänglich zu machen. So will die

SRH sowohl national als auch international neue Standorte eröffnen und die Zahl

ihrer Studierenden auf 40.000 verdoppeln.







450 Studierende eingeschrieben, wobei die Zahl stetig wächst. Das Angebot

umfasst derzeit 10 Bachelor- und 8 Masterstudiengänge.



Ausrichtung der Hochschule: Größeres Themenspektrum, deutliche

Internationalisierung



Ursprünglich auf die Bereiche Gesundheit und Soziales fokussiert, wurde die

Hochschule in den vergangenen Jahren um die Bereiche Management und

Internationale Studiengänge erweitert. Zum Wintersemester 2023/24 wurde erstmals

der internationale Studiengang "Digital Health and Data Science" angeboten. Es

folgte eine Ergänzung um "International Management and Leadership", "Supply

Chain Management", "Applied Computer Science" sowie "Data Science - Business

Analytics".



"Die hohe Nachfrage von Studierenden aus aller Welt bestätigt, dass unsere

Hochschule in Fürth in der Region, aber insbesondere bei Studierenden

verschiedenster Nationalitäten auf großes Interesse stößt. Gerade im Bereich der

internationalen Studierenden rechnen wir mit einer deutlichen Steigerung der

Studierendenzahlen", sagte Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der

SRH. Fünf Studiengänge finden derzeit in englischer Sprache statt. Weitere

Studiengänge sowie ein Ausbau des englischen Studienangebotes sind geplant.



"Bildung ist ein wichtiger Wertschöpfungsfaktor für unser Land."



"Ein attraktives Studienangebot in Deutschland auch für ausländische

Studieninteressierte kann einen wichtigen Beitrag zur Linderung des

Fachkräftemangels leisten", verdeutlichte Christof Hettich. "Mehr noch: Indem

wir ausländische Interessierte für ein Studium in Deutschland gewinnen,

partizipieren wir gewissermaßen doppelt: zum einen volkswirtschaftlich, zum



