Caramba startet mit neuem Inhaber / Langjähriger Geschäftsführer übernimmt Traditionsmarke (FOTO)

Duisburg (ots) -



- Caramba wird inhabergeführt und konzernunabhängig

- Fokussierung auf die Bereiche Professional und Consumer

- Verbindung von bewährter Qualität und Innovation



Mit Wirkung zum 1. September 2024 übernimmt der bisherige CEO der

Caramba-Chemie-Gruppe, Reiner Eckhardt, Caramba als alleiniger Inhaber. Das

Unternehmen löst sich damit aus der Berner Gruppe und wird in Zukunft

konzernunabhängig und inhabergeführt agieren. "Ich bin überzeugt von der

einmaligen Gelegenheit, eine etablierte Marke zu übernehmen, sie strategisch

weiterzuentwickeln und zu einem Leuchtturm in ihrer Branche zu machen", erklärt

Eckhardt. "Mit unserer Entwicklung werden wir Innovationen vorantreiben und

bestehende Produkte stetig verbessern. Wir erhöhen die Bekanntheit der Marke und

arbeiten eng mit unseren Handelspartnern zusammen, um die Bedürfnisse der

Anwender und Verbraucher noch besser zu erfüllen."





Gemeinsam mit seinem engagierten Team wird Eckhardt in Zukunft die Geschäfteleiten. "Für uns beginnt nun ein neues Kapitel. Mit der Energie eines Start-upsund der Erfahrung aus mehr als 120 Jahren Markengeschichte streben wir danach,Caramba zu einer auch über den deutschsprachigen Markt hinaus anerkannten undwieder bevorzugten Marke zu machen, die Standards setzt."Made in DuisburgDie neue Caramba GmbH entwickelt und vertreibt Produkte für Profis in Industrieund Werkstatt sowie in den Bereichen Mobilität, Heim & Heimwerker. Dasleistungsstarke Sortiment umfasst vom Schmieröl für Haus und Garten, über denFelgenreiniger für Auto und Motorrad bis zu industriellen Reinigern fürIndustrie und KFZ-Betriebe alle wichtigen Anwendungsfelder. "Mit unsererProfessional Line sprechen wir gezielt gewerbliche Anwender in Industrie,Werkstätten und Handwerk an, und die Consumer Line richtet sich an ambitionierteSelbermacher im privaten Bereich", erläutert Eckhardt das Portfolio.Unternehmensstandort bleibt Duisburg. Caramba stehe weiterhin für Qualität undInnovation aus Deutschland, so der international erfahrene Manager, der bestensmit der Branche vertraut ist. Sechs Jahre lang leitete Eckhardt als ManagingDirector die Geschäfte der KENT Group, bevor er als CEO der Caramba ChemicalsGroup tätig wurde. Für das neue Kapitel kann er auf mehr als 40 JahreBerufserfahrung im In- und Ausland zurückblicken. "Ich bin der Berner Gruppedankbar für diese großartige Chance, freue mich aber gleichzeitig auf dieFreiheit der Marke", sagt Eckhardt.Ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung ist die Erweiterung derMarktpräsenz. "Die Expansion in neue Märkte, sowohl geografisch als auchdemographisch, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Vision", erklärtEckhardt. Dazu setzt der geschäftsführende Gesellschafter auf eineUnternehmenskultur, die Innovation und Teamgeist fördert, sowie Lernprozesse undkontinuierliche Verbesserung unterstützt. "Die Entwicklung von Talenteninnerhalb der Organisation und die Schaffung eines inspirierenden Arbeitsumfeldsliegen mir am Herzen."Weitere Informationen zu Caramba unter: http://www.caramba.deKontakt:Caramba GmbHStefany Krathmailto:krath@agentur05.deTel: +49 221 92 54 54 810Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161297/5855521OTS: Caramba