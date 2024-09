Super Micro: Schlimmster Monat aller Zeiten! "Wo Rauch ist, ist auch Feuer"

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Anfang der vergangenen Woche hatte der Leerverkäufer Hindenburg Research einen kritischen Bericht veröffentlicht, in dem er "eklatante Mängel in der Buchhaltung, Beweise für nicht offengelegte Transaktionen mit verbundenen Parteien, Versäumnisse bei Sanktionen und Exportkontrollen sowie Probleme mit Kunden" anführte.

Wells Fargo senkte in der Folge das Kursziel für die Super-Micro-Aktie um über 40 Prozent. Aber nicht alle am Markt sind davon überzeugt, dass der Hindenburg-Bericht eine "neue" Nachricht darstellt oder dass der Aktienkurs es verdient hat, so stark zu fallen.

Zum Börsenschluss am Freitag hatte die Super-Micro-Aktie einen monatlichen Rückgang von 37,6 Prozent verzeichnet. Dies war die schlechteste monatliche Performance der Aktie aller Zeiten und übertraf den Rückgang von 37,4 Prozent im August 2010.

JPMorgan bleibt bullish

Die Analysten von JPMorgan haben jedoch eine andere Meinung zum Hindenburg-Bericht. Die größte US-Bank bleibt bei ihrem Overweight-Rating und sagte, sie sehe nur begrenzte Hinweise auf Missstände in der Rechnungslegung, die über die Überprüfung der 2020 von der SEC erhobenen Vorwürfe hinausgehen.

Sie sehen auch nur begrenzte neue Informationen in Bezug auf die "bestehenden und bereits bekannten" Geschäftsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen, die sich im Besitz von Liangs Geschwistern befinden.

"Die Vorwürfe in Bezug auf die Umgehung von Sanktionen sind schwer zu verifizieren", sagten die Analysten von JPMorgan, "aber es ist immer noch erwähnenswert, dass die Höhe der Einnahmen, auf die in dem Bericht Bezug genommen wird, nichts an den mittelfristigen Umsatzmöglichkeiten für das Unternehmen in Bezug auf den adressierbaren Markt für künstliche Intelligenz in Höhe von 275 Milliarden US-Dollar in den Jahren 2026 und 2027 ändert".

Die Herausforderungen von Super Micro in den Jahren 2018-2020 seien den Investoren bekannt, so JPMorgan. "Es ist nicht überraschend, dass das Unternehmen Verbesserungsmöglichkeiten hat, um die Unternehmensführung, die Transparenz und die Kommunikation mit den Investoren weiter zu verbessern, was für ein Unternehmen seiner Größe nach dem jüngsten Wachstumsschub in Verbindung mit der Nachfrage nach KI-Servern angemessener wäre", so JPMorgan weiter.

"Das Fehlen dieser Maßnahmen lässt unserer Ansicht nach jedoch nicht unmittelbar auf ein Fehlverhalten des Unternehmens schließen", fassen die Analysten zusammen.

"Wo Rauch ist, ist auch Feuer"

Jedoch gebe es andere Investitionsmöglichkeiten im Bereich der KI-Server, und angesichts des Sprichworts "wo Rauch ist, ist auch Feuer", schwenken einige Analysten um. Die Analysten von Evercore ISI sagten, dass es angesichts der jüngsten negativen Befürchtungen in Bezug auf Super Micro wichtig sei, die Wettbewerbslandschaft im Bereich der KI-Server zu durchdenken.

Dell sei demnach bereit, Anteile zu gewinnen und "bleibt ein logischer Partner für Kunden, die eine bessere/andere Vielfalt in der Lieferkette suchen, und, was entscheidend ist, ein starkes Serviceangebot über den gesamten Lebenszyklus der Bereitstellung". Zudem könne HP Enterprise "potenziell auch in einige dieser Rampen skalieren".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion