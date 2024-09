Chevron geht Exklusivvereinbarung mit Finke für den Vertrieb von Texaco® Schmierstoffen ein (FOTO)

Hamburg (ots) - Chevron und die Finke Mineralölwerk GmbH haben eine Vereinbarung

getroffen, um ihre Geschäftsbeziehung weiter auszubauen und zu stärken. Ab dem

1. September 2024 wird Finke alleiniger Distributor des gesamten

Produkt-Portfolios der Marke Texaco in Deutschland sein. Texaco ist Teil der

Chevron-Markenfamilie.



"Dies ist eine spannende Entwicklung für uns. Unsere Exklusivvereinbarung mit

Finke ist eine Premiere für die Marke Texaco in diesem wichtigen

Schmierstoffmarkt", so Jürgen Ulmer, Geschäftsführer von Chevron Deutschland.

"Finke unterstützt uns in Deutschland bereits seit über sechs Jahren. In dieser

Zeit haben sie als zuverlässiger Vertriebspartner immer wieder bewiesen, dass

sie unsere Marktsektoren verstehen und sich stark für den Kundenservice

einsetzen. Darüber hinaus hat sich die Beziehung zwischen unseren beiden

Unternehmen immer weiter gefestigt. Das hat es uns ermöglicht, unsere

Geschäftsprozesse zu optimieren und dadurch noch bessere Ergebnisse für unsere

Kunden zu erzielen."







mit seiner Marke Texaco ermöglicht Finke einen tieferen Einstieg in Märkte, zu

denen wir bisher keinen Zugang hatten. Der globale Halo-Effekt der Marke ist für

uns ein Türöffner. Wir wissen, dass wir uns auf die neuesten

Produktentwicklungen verlassen können, die von den verschiedenen Branchen

benötigt werden - und das angereichert mit einem erstklassigen Service. Finke

ist eine solche Partnerschaft bisher noch nie eingegangen. Wir sind jedoch

absolut überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben."



Das Produktportfolio von Texaco, das auf mehr als 100 Jahre Erfahrung in Europa

zurückblicken kann, umfasst Schmierstoffe und Kühlmittel für die

Automobilindustrie, einschließlich Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und

Baumaschinen, sowie Industrieschmierstoffe für die Stromerzeugung, die

Binnenschifffahrt und die Landwirtschaft. Texaco Produkte, einschließlich des

VARTECH Industrial System Cleaner, werden in Europa unter den Marken Havoline®,

Delo®, HDAX® und Techron® vertrieben.



Die zu Hoyer gehörende Finke Mineralölwerk GmbH wird die Produkte der Marke

Texaco von ihrem Hauptsitz in Visselhövede aus sowie über die rund 70 regionalen

Hoyer Verkaufsbüros in Deutschland vertreiben.



Über Chevron



Chevron ist eines der führenden integrierten Energieunternehmen der Welt. Wir

sind davon überzeugt, dass erschwingliche, zuverlässige und immer sauberere

Energie eine wesentliche Voraussetzung für eine bessere und nachhaltigere Welt

ist. Chevron produziert Erdöl und Seite 2 ► Seite 1 von 2



