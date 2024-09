Schönheits- und Haushaltspflegehersteller halten Wachstumskurs (FOTO)

Frankfurt (ots) - Deutscher Markt treibt Umsatzwachstum - Export nach starken

Jahren rückläufig



1. Gesamtumsatz steigt im ersten Halbjahr 2024 auf 16,4 Milliarden Euro

2. Schwächere Impulse aus dem Ausland

3. Hohe Kosten, Fachkräftemangel und Bürokratieaufwand belasten die Firmen



Der Umsatz mit Produkten für Schönheit und Sauberkeit hat im ersten Halbjahr

2024 deutlich zugelegt. Wie der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel

e. V. (IKW) meldet, erzielte die Branche auf Basis von Verkaufspreisen im

deutschen und internationalen Einzelhandel einen Umsatz von 16,4 Milliarden

Euro. Das entspricht einem Anstieg um 3,8 Prozen t gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Für Kosmetika und Körperpflegeprodukte gaben Verbraucherinnen

und Verbraucher 12,3 Milliarden Euro aus - ein Plus von 2,0 Prozent. Der Umsatz

in der Produktsparte der Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel (WPR) wuchs um 8,3

Prozent auf 4,1 Milliarden Euro.





Starkes InlandsgeschäftIm deutschen Markt konnten sich die Hersteller gegen das anhaltend trübeKonsumklima stemmen und ihren Umsatz um 7,3 Prozent auf 10,4 Milliarden Eurosteigern . Zu den Rennern im Sortiment der Schönheitspflegeprodukte zähltenMundhygieneartikel, Gesichtspflege sowie dekorative Kosmetik. Insgesamt kommtdiese Industriesparte auf einen Umsatz von 7,8 Milliarden Euro und damit 6,1Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den WPR-Produkten erreichten Weichspüler,Vollwaschmittel und Universalreiniger die höchsten Zuwachsraten. Die positiveGeschäftsentwicklung findet Ausdruck in einem um 11,1 Prozent auf 2,6 MilliardenEuro gesteigerten Wert verkaufter Waren. IKW-Geschäftsführer Thomas Keiser sagt:"Erneut zeigt unsere Branche Stärke in einem eher schwachen Konjunkturumfeld.Schönheit und Sauberkeit haben für Verbraucher Top-Priorität."Export schwächerAbgekühlt hat sich dagegen das Auslandsgeschäft, das im ersten Halbjahr 2024 mit6,0 Milliarden Euro Umsatz 2,6 Prozent unter Vorjahr lag . Maßgeblich dafür istdas Minus von 4,4 Prozent bei Schönheitspflegeprodukten. Dagegen behauptetensich die Haushaltspflegeprodukte mit einem um 3,6 Prozent auf 1,5 MilliardenEuro gewachsenen Exportumsatz. Thomas Keiser: "Nach mehreren Jahren mitzweistelligen Zuwachsraten im Export erleben wir nun eine Phase derMarktanpassung. Wir bleiben optimistisch, dass sich langfristig der positiveTrend fortschreiben lässt."Anhaltender Druck auf die UnternehmenTrotz der überwiegend positiven Umsatzentwicklung ist die Stimmung in vielenFirmen angespannt. Nach wie vor drücken hohe Produktionskosten auf dieErtragslage. Sorgen bereitet den Personalverantwortlichen, dass vieleAusbildungsplätze unbesetzt bleiben und die Suche nach höherqualifiziertenMitarbeitern immer schwieriger wird. Darüber hinaus klagen insbesonderemittelständische IKW-Mitglieder über einen kaum noch zu bewältigenden Aufwandfür die Erfüllung verschiedener deutscher und EU-weiter Berichtspflichten.IKW-Geschäftsführer Keiser fordert ein Gegensteuern der politischVerantwortlichen: "Die zunehmende Regulierung mindert auf lange Sicht dieWettbewerbsfähigkeit einer wichtigen deutschen Industrie. Wir brauchen Regeln.Aber sie dürfen den Unternehmen nicht die Luft zum Atmen nehmen und damitletztlich Arbeitsplätze und Wohlstand gefährden."Quellen:Inlandsumsatz: IKW-Schätzung auf Basis von Consumer Panel Services GfK (Jan. -Juni 2024) und eigenen Erhebungen // Exportumsatz: Statistisches Bundesamt (Jan.- Juni 2024)