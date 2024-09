Sächsisches Parlament Sitzverteilung nach Softwarefehler per Hand ermittelt Die Landeswahlleitung in Sachsen hat per Hand die korrekte Sitzverteilung zum neuen Landtag berechnet. Vorausgegangen war ein Softwarefehler, wodurch eine falsche Anzahl der Mandate für die einzelnen Parteien veröffentlicht worden war, wie die …