Arctech erreicht als einziges Unternehmen unter den Top 5 der Solartracker-Anbieter ein zweistelliges Wachstum mit einer Wachstumsrate von 131 % im Vorjahresvergleich

KUNSHAN, China, 2. September 2024 /PRNewswire/ -- Arctech, der weltweit führende Anbieter von Solartracking-, Racking- und BIPV-Lösungen, ist das einzige Unternehmen unter den weltweiten Top 5 der Anbieter von Solartrackern, das eine beeindruckende jährliche Wachstumsrate von 131 % erzielt hat, so der von Wood Mackenzie veröffentlichte Global Solar PV Tracker Market Share Report 2024. Dieser bemerkenswerte Erfolg ist auf Arctechs vorausschauende Globalisierungs- und Lokalisierungsstrategien zurückzuführen, zu denen auch die Einrichtung lokaler Produktionsstätten in Indien und im Nahen Osten zur Unterstützung regionaler Solarprojekte und darüber hinaus gehört.

Was den Marktanteil betrifft, so ist Arctech mit einem beeindruckenden Anteil von 45 % die Nummer 1 in Indien und lässt damit andere Anbieter deutlich hinter sich. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit einem Portfolio von mehr als 10 GW einen beträchtlichen Marktanteil von 21 % in der Region Nahost erreicht. In der Zwischenzeit hat Arctech seine Position als führender Anbieter von Solartrackern in der Region Asien-Pazifik über Jahre hinweg gehalten und sich 2023 einen Marktanteil von 36 % gesichert. Seine Dominanz erstreckt sich auch auf aufstrebende zentralasiatische Märkte wie Usbekistan. Ein Schlüsselfaktor, der zum Erfolg von Arctech beiträgt, sind die charakteristischen Solar-Trackingsysteme, die sich durch eine hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Topografien und wirtschaftliche Bedingungen auszeichnen. Mit einer langfristigen strategischen Vision, die sich auf die frühzeitige Erschließung von Märkten mit hohem Potenzial konzentriert, hat Arctech eine starke Grundlage für ein nachhaltiges zukünftiges Wachstum in der Region Asien-Pazifik geschaffen.