Bitcoin-Kurs erholt sich etwas von 2-Wochen-Tief Der Kurs des Bitcoin hat sich am Montag etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Nachdem die älteste und bekannteste Kryptowährung in der vergangenen Woche unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen war und in der Nacht zum Montag bei rund …