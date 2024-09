Leidenschaft für Olivenöl trifft auf höchste Qualität / Buttinale 73 GmbH geht in Deutschland an den Start (FOTO)

Mönchengladbach (ots) - Mit der zum 16.07.2024 gegründeten Buttinale 73 GmbH

geht ein neues Unternehmen an den Start, das sich ganz der Produktion und dem

Vertrieb von hochwertigem Olivenöl aus der italienischen Region Umbrien

verschrieben hat.



Unternehmer und Freunde





Gegründet von den beiden Unternehmern und langjährigen Freunden Stefan Hamacherund Norbert Pernstich, die ihre Leidenschaft für bestes Olivenöl aus Italienteilen, bringt Buttinale 73 unter dem neuen Geschäftsführer Babak Kharabi dasflüssige Gold nun direkt nach Deutschland. Das Ziel: alle Olivenöl-Liebhaber undgesundheitsbewussten Genießer mit Qualität und reinem Geschmack zu begeistern.Aus dem grünen Herzen ItaliensIm Herzen Italiens, in der grünen Hügellandschaft Umbriens, gedeihen unteroptimalen klimatischen Bedingungen Oliven von höchster Qualität. Hier werden dieFrüchte traditionell und nachhaltig angebaut und in der eigenen Mühle gepresstund abgefüllt. In der Frantoio del Trasimeno am Standort Paciano wird bereitsseit 50 Jahren Olivenöl hergestellt. Die beiden Unternehmer haben sie in denletzten Jahren mit hohen Investitionen in die Produktionsanlagen zu einerhochmodernen Ölmühle ausgebaut. Ihr erklärtes Ziel: bestes Olivenöl auf höchstemNiveau zu produzieren. Dabei legt Buttinale 73 besonderen Wert aufumweltschonende Verfahren und garantiert, dass das Olivenöl aus erster Pressungstammt und reich an wertvollen Inhaltsstoffen ist.Qualität und LeidenschaftDie kaltgepressten Olivenöle Extra Vergine von Buttinale 73 sind vonherausragender Qualität und wurden bereits mehrfach bei internationalenWettbewerben ausgezeichnet, zuletzt beim Monte Carlo Master of Olive OilInternational Contest 2024. Lisa Pernstich nahm den Preis stellvertretend fürdas Unternehmen entgegen. Als Tochter eines der Firmengründer wuchs sie zwischenOlivenhainen auf und lernte von klein auf alles über Oliven und Olivenöl. Schonbald wurde sie von der Faszination gepackt und arbeitet heute selbst aktiv inder Produktion von Buttinale 73 mit. Dieses persönliche Engagement zeichnet auchihren Vater Norbert Pernstich und Stefan Hamacher aus. Beide Unternehmer habensich mit Leib und Seele dem Thema Olivenöl verschrieben. Sie sind nicht nurProduzenten, sondern auch Botschafter für dieses Naturprodukt. Ihr Ziel ist es,die Leidenschaft und Liebe zum italienischen Olivenöl an den Verbraucherweiterzugeben. "Das schmeckt man bei jedem Tropfen", sagt Inhaber StefanHamacher.Ein Stück italienische Lebensart"Wir glauben, dass gutes Olivenöl mehr ist als ein Produkt. Es ist einLebensgefühl und ein wertvoller Bestandteil einer gesunden Ernährung", sagt