ista gibt Häusern eine Zukunft (FOTO)

- Inhouse Agentur "ista Creative Studio" stellt Kundenbedürfnisse in Fokus einer

internationalen Markenkampagne

- Größte Werbekampagne dieser Art in der Branche

- Kampagne und Rebranding zeigen erfolgreich vollzogenen Wandel des

Unternehmens: zum Komplettanbieter für Klimaschutzlösungen im Gebäudesektor



ista präsentiert sich in einem neuen Look und startet die größte Markenkampagne

jemals: Von Häusern, die selbst zu Protagonisten werden über Plakate, die

Schadstoffe absorbieren bis hin zu Prime-Time Werbung nach den Nachrichten. Mit

dem neuen Markenauftritt und der Kampagne zeigt ista anhand ihres gesamten

Leistungsspektrums, wie Immobilien klimafreundlicher, sicherer, digitaler und

damit zukunftsfähig werden. "Wir treiben konsequent unsere Strategie voran, der

Komplettanbieter zu werden, der bei der CO2-Reduktion, der Digitalisierung und

der effizienten Bewirtschaftung von Immobilien unterstützt", so ista CEO Hagen

Diesen Wandel macht ista jetzt online und offline sehr breit sichtbar: Von

September bis Dezember 2024 werden insgesamt über 60 Mediapartner einbezogen. Zu

den Highlights der Kampagne zählen unter anderem sogenannte "Murals": Kunstwerke

auf Häusern, sodass die Häuser selbst zu Protagonisten werden. Die Motive wurden

von verschiedenen Künstlern konzipiert und entworfen. Neben den "digitalen"

Murals im Kampagnenfilm wird es von Oktober bis Dezember am Friesenplatz in Köln

ein ista Mural zu entdecken geben. Darüber hinaus werden bundesweit in zehn

Großstädten Riesenposter ausgestellt, die selbst zur Luftreinigung beitragen. Im

Anschluss werden die Poster zu Taschen upcycled. Auch auf der Schiene zeigt ista

Präsenz: von September bis November werden in zehn ICE-Zügen Plakate in Waggons

und Gängen zu entdecken geben. Wer nach den ZDF "heute" Nachrichten um 19.00 Uhr

noch die Wetteraussichten schaut, wird auch hier zwischen dem 1. und 31. Oktober

Werbesponsorings von ista sehen.



Kampagne ist komplette inhouse Produktion



Die Markenkampagne wurde komplett im Hause vom ista Creative Studio konzipiert

und zu großen Teilen auch umgesetzt. " Wir geben Häusern eine Zukunft ist dabei

mehr als nur der Leitgedanke der ersten Markenkampagne dieser Größe", so Nikolai

Diepenbrock, Head of Marketing & Brand. "Es macht den Markenkern

"Zukunftsfähigkeit" greifbar und fasst zusammen, wozu ista täglich einen Beitrag

leistet: Immobilien zukunftsfähig und zukunftssicher zu machen."



Viele kurzfristige Neuerungen im Bereich Energie und CO2-Reduktion



"Wir sind Treiber der Wärmewende - denn wir reden nicht nur drüber, wir machen",

so Lessing. "Wir sind als starker Partner an der Seite unserer unsere Kunden,

damit sie den Wandel ihrer Immobilien zu mehr Nachhaltigkeit bewältigen und

damit deren Zukunftsfähigkeit ermöglichen." ista hat das Produktangebot in den

letzten Jahren bereits mehrfach erweitert und bietet unter anderem

ESG-Datenmanagement, EV-Charging, intelligente Heizungssteuerung sowie

Messstellenbetrieb für Strom, Gas und Fernwärme an. Damit treibt ista die

Umsetzung ihrer Strategie voran, Komplettanbieter für Klimaschutzlösungen im

Gebäudesektor zu werden.



Zum Imagefilm: https://www.youtube.com/watch?v=GtaaLkITEsY



