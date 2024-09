Nicht MSCI World: 1 Markt zum Discountpreis + 6 passende Aktien, Fonds und ETFs

Warren Buffett empfiehlt den meisten Anlegern einen S&P-500-ETF zur Langfristanlage. Noch breiter investieren hingegen MSCI-World-ETFs, die über 23 verschiedene Industrienationen streuen. Dennoch sind sie aufgrund der überdurchschnittlichen Kursanstiege in den vergangenen Jahren mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,13 derzeit nicht mehr ganz günstig bewertet. Großinvestoren schichten in solchen Fällen gern langsam in günstigere Märkte um.

Einer von ihnen ist derzeit Österreich.