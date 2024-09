Warburg Research hebt Ziel für Fielmann auf 49 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fielmann von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thilo Kleibauer verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die Optikerkette zur Vorlage ihres Halbjahresberichts das operative Profitabilitätsziel für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 spezifiziert hat. Der SDax-Konzern konzentriere sich stark auf die US-Aktivitäten und die Verbesserung seiner Ebitda-Marge, resümierte er, hält aber das Margenziel für 2025 weiterhin für ambitioniert. Ein stärkeres Mengenwachstum in den "DACH"-Kernregionen (Deutschland, Österreich, Schweiz) aus eigener Unternehmenskraft heraus ist derzeit seiner Meinung nach nicht in Sicht./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 44,10EUR auf Tradegate (02. September 2024, 14:43 Uhr) gehandelt.



