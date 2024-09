Nvidia: "Aktionäre hätten die Aktie schon vor einem Monat verkaufen sollen"

Nvidia hat bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das zweite Quartal die hochgesteckten Erwartungen der Wall Street nicht erfüllt. Nvidia meldete Gewinne und Einnahmen, die die Prognosen zwar übertrafen, aber nicht um so viel, wie der Markt gehofft hatte.

Als Reaktion büßte die Aktie am Folgetag 6,4 Prozent an Wert ein. Auf die Frage, wann es an der Zeit sei, die Nvidia-Aktie zu verkaufen, antwortete David Bahnsen, Chief Investment Officer der Bahnsen Group: "Vor etwa einem Monat. Vor zwei Monaten. Heute. Morgen."