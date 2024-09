Neue Raketen für die Ukraine? Rheinmetall-Konkurrent mit Milliardenauftrag!

Als besonders effektive Waffensysteme haben sich die Raketenwerfer der Typen M142 (MARS/MLRS) und M270 (HIMARS) entpuppt. In Abhängigkeit vom Munitionstyp erreichen diese Reichweiten von 32 bis 45 Kilometern. Mit reichweitensteigernden Raketen sind sogar 80 Kilometer möglich, was den Ukrainern im festgefahrenen Konflikt den Beschuss von Nachschubwegen und Logistikzentren erlaubt.

Weitere 3,4 Milliarden US-Dollar für Raketen und Werfersysteme

Angesichts der Intensität des Konfliktes sind die Bestände vieler Lieferanten und Partnerstaaten der Ukraine inzwischen angespannt. Keine Ausnahme bilden offenbar die Vorräte der USA. Deswegen hat Hersteller Lockheed Martin am zurückliegenden Wochenende eine Vertragsmodifiaktion erhalten.

Diese sieht die Lieferung von GLMRS-Raketen und -Systemen vor. Insgesamt sind hierfür weitere 3,4 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Erst im April vergangenen Jahres hatte der US-Rüstungskonzern eine Auftragsmodifikation mit einem Wert von knapp 4,8 Milliarden US-Dollar erhalten. Vertragslaufzeiten sind Oktober 2026 und 2027.

In der Lieferverpflichtung sind neben scharfer Munition auch kostengünstige Übungsraketen mit verringerter Reichweite und ohne Sprengsatz enthalten. Auch diese könnten den ukrainischen Streitkräften zugutekommen, denn die Ausbildung an fortschrittlichen Waffensystem findet überwiegend in NATO-Staaten statt, was im Einklang mit dem Völkerrecht steht.

Ausbruchsrallye läuft, Aktie jagt von Allzeithoch zu Allzeithoch

Während Rheinmetall in diesem Jahr auf explosive Kursgewinne von über 80 Prozent blickt, ging es bei Lockheed Martin mit einem Plus von etwa 25 Prozent seit dem Jahreswechsel deutlich weniger dynamisch zu.

Nichtsdestotrotz genügten diese Kursgewinne, um die Aktie aus ihrer mehrjährigen Seitwärtstrange zwischen 400 und 500 US-Dollar zu befreien und so für neue Allzeithochs zu sorgen. Ungeachtet des Höhenfluges insbesondere in den vergangenen Wochen ist das Papier mit einem für 2024 erwarteten KGV von 21,4 im Verhältnis zur Konkurrenz moderat bewertet.

Fazit: Markt könnte neue Vielfache akzeptieren

Der historische Durchschnitt von Lockheed Martin liegt bei einem KGV von 16. Damit bedeutet die aktuelle Bewertung einen Aufschlag von einem Drittel. Auch bei anderen Bewertungsvielfachen, wie dem Kurs-Umsatz- oder dem Kurs-Cashflow-Verhältnis notiert die Aktie rund 15 Prozent über ihren langjährigen Mittelwerten. Das erschwert es aus fundamentaler Perspektive, für weitere Kursgewinne zu argumentieren.

Solange der Aufwärtstrend intakt ist und die Ausbruchsrallye über 500 US-Dollar läuft, sollten bereits investierte Anleger ihre Gewinne jedoch laufen lassen – angesichts der großen politischen Unsicherheiten ist es nicht auszuschließen, dass die Marktteilnehmenden langfristig höhere Bewertungsvielfache als bisher akzeptieren. Nicht anders ist es beim deutschen Anlegerliebling Rheinmetall der Fall.

Preissensitive und Value-orientierte Anleger sollten sich neben Lockheed Martin vor allem Northrop Grumman und RTX ansehen, hier fällt der Bewertungsaufschlag aktuell noch deutlich geringer aus.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion