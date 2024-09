VW in der Krise: Brechen die Wolfsburger jetzt das größte Tabu?

Volkswagen steht vor einer tiefgreifenden Umstrukturierung, die in Deutschland zu erheblichen Einschnitten führen könnte. Wie der Autobauer am Montag bekanntgab, sind Werksschließungen in Deutschland nicht mehr auszuschließen, um die ambitionierten Sparziele zu erreichen.

Der Volkswagen-Konzern strebt bis 2026 Einsparungen von insgesamt 15 Milliarden Euro an, um die Rendite auf 6,5 Prozent zu erhöhen. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Insider berichtet, soll allein die Kernmarke Volkswagen vier Milliarden Euro zusätzlich einsparen. Die Zeitung berichtet von einer internen Führungskräfteveranstaltung am Montag, bei der Konzernchef Oliver Blume erklärte, dass der Wettbewerb sich verschärft und auch die Bedingungen am Standort Deutschland schwieriger geworden seien.

Ein großer Teil der Einsparungen soll durch Stellenstreichungen erfolgen, was potenziell auch die Schließung von Werken in Deutschland bedeuten könnte – ein Novum in der Geschichte des Unternehmens.

Im Fokus stehen ein großes Fahrzeugwerk und eine Komponentenfabrik, die als veraltet gelten. Laut Handelsblatt könnte mindestens ein Werk dicht machen, möglicherweise der Standort in Dresden oder Osnabrück. Der Betriebsrat kündigte bereits "erbitterten Widerstand" gegen die Pläne des Vorstands an.

Die Unternehmensleitung plant zudem, das seit 1994 bestehende Job-Sicherheitsprogramm zu beenden, das betriebsbedingte Kündigungen bis 2029 verhindert.

Die Personalkosten des Konzerns sind von 42,9 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 49,8 Milliarden Euro im Jahr 2023 gestiegen. Auch die Anzahl der Mitarbeiter steigt stetig und lag zuletzt bei mehr als 680.000.

Die VW-Aktie, die im August auf ein neues Jahrestief bei 92,20 Euro gefallen war, liegt am Montag mehr als 1 Prozent im Plus. Mit einem KGV von unter 4 bieten die Wolfsburger derzeit unter den deutschen Autobauern die günstigste Bewertung.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 97,22EUR auf Tradegate (02. September 2024, 19:49 Uhr) gehandelt.