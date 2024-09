Warum sich gute Qualität nicht von selbst verkauft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wangen an der Aare (ots) - Welche Vorteile bringt es einem Unternehmen,hervorragende Dienstleistungen anzubieten, wenn niemand davon erfährt? DieAntwort ist: leider keine. Das wissen auch Adrian und Oliver Bauer,Geschäftsführer der ProjektBauer GmbH. Sie helfen Handwerks- undIndustrieunternehmen dabei, durch nachhaltige Strukturen und effiziente Abläufemehr Zeit zu gewinnen, bessere Kunden zu erreichen und höhere Preisedurchzusetzen. Warum es für Handwerksbetriebe entscheidend ist, ihren Vertriebzu optimieren, wie Adrian Bauer dabei unterstützen kann und wie sein erstesProjekt zur Gründung der ProjektBauer GmbH geführt hat, erfahren Sie hier.Es gibt viele Handwerksbetriebe, die hochwertige Dienstleistungen anbieten undsich früher aus einer Fülle von Anfragen die besten Kunden aussuchen konnten.Doch diese Zeiten sind vorbei. Altbewährte Marketing- und Vertriebsstrategiengreifen nicht mehr und der Preis- und Margenverfall hat viele Unternehmen ineinen reinen Überlebensmodus versetzt. Diese Betriebe werden fast unsichtbar -und nur noch diejenigen, die bereits von ihnen gehört haben, nehmen ihre Dienstein Anspruch. Die Folge: Es müssen täglich strukturelle Engpässe bewältigtwerden, es bleibt keine Zeit für Wachstum und gute Mitarbeiter suchen sichlieber Unternehmen, die nicht stagnieren. "Viele Handwerksbetriebe wissen nicht,wie sie ihren Vertrieb an die heutigen Gegebenheiten anpassen können, umeffektiv Kunden zu gewinnen", sagt Adrian Bauer von der ProjektBauer GmbH. "Weres nicht schafft, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, wird den Anschlussverlieren und langfristig vom Markt verschwinden.""Den Betrieb ganz aufzugeben, sollte aber keine Option sein - mit Experten wieuns an der Seite können es Handwerker schaffen, ihr Potenzial zu entfalten undneue Wege in Richtung Digitalisierung und Marktpositionierung zu gehen", fügtOliver Bauer, ebenfalls Geschäftsführer der ProjektBauer GmbH, hinzu. DieDienstleistungen der Experten umfassen unter anderem individuelleEins-zu-eins-Workshops, die sich über einen Zeitraum von mindestens sechsMonaten erstrecken. In diesen Workshops werden verschiedene Themen behandelt -darunter Marktpositionierung, externe Kommunikation, Webseitengestaltung,Prozessoptimierung, Verkaufsgespräche und Akquise-Maßnahmen. Dabei passen sieihre Angebote flexibel den individuellen Bedürfnissen ihrer Kunden an. Besondersgroßen Wert legen sie auf Digitalisierung und moderne Marketingstrategien, umdie Sichtbarkeit ihrer Kunden zu steigern und sie erfolgreich im Markt zupositionieren.Der Ausgangspunkt: Dringender Handlungsbedarf bei Adrian Bauers ehemaligenArbeitgeber