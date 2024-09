10.000 Hotelangestellte streiken in den USA für mehr Geld Rund 10.000 Angestellte in der US-Hotelindustrie sind am verlängerten Reisewochenende anlässlich des Labor-Day für mehr Geld und bessere Konditionen in den Streik getreten. Seit Sonntag werden nach Angaben der Gewerkschaft Unite Here 24 Hotels in …