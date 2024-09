RBC stuft Inditex auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain hat die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von europäischen Anbietern von Haushaltswaren für Küche, Bad, Schlafzimmer und Wohnbedarf verglichen. Dabei habe einen Unterschied zwischen design- und preisorientierten Angeboten festgestellt, schrieb er in der am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Bereich Schlafzimmer (Bettwäsche u.ä.) habe er festgestellt, dass die Inditex-Marke Zara im oberen Marktsegment in dieser Saison etwas teurer geworden sei und H&M sogar deutlich teurer./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2024 / 17:35 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 48,61EUR auf Tradegate (02. September 2024, 15:54 Uhr) gehandelt.